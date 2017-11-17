Emenike dönüyor!
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Emmanuel Emenike Türkiye’ye dönüyor. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldızın adresi yine İstanbul. Başakşehir’in deneyimli golcüyü kiralık olarak düşündüğü öne sürüldü.
Emenike, Karabük'teki futboluyla Türkiye'nin gündemine damga vurmuş ve bir sonraki adresi Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertli takımdaki istirarsız performansının ardından ne Spartak Moskova'da, ne Al-Ain'de, ne West Ham'da tutunabildi.
Son olarak tekrar sarı-lacivertliler'e döndü yine olmadı, komşunun yolunu tuttu. Ancak Emenike, Olimpiyakos'ta da beklentilerin uzağında kaldı.
Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıktı, gol atamadı. Sadece Devler Ligi ön elemesinde ve kupada ağları sarsabilen yıldızın psikolojik olarak da Yunanistan'a hiç uyum sağlayamadığı iddia edildi.
Emenike'ye tekrar Türkiye ve hatta İstanbul yolları göründü. Menajerine İstanbul'da bir takım bulması yönünde tam yetki veren 30 yaşındaki Nijeryalı için Başakşehir ihtimalinin belirdiği öğrenildi.
Zirve takipçisinin kurmayları sözleşmesi 2019 Haziran'da bitecek oyuncu için, "Sezon sonuna kadar kiralayalım, durumunu görelim. Eğer iyi ışık alırsak tekrar konuşuruz" fikrinde birleştiği öne sürüldü.
Önce kiralama teklifiyle kapısı çalınacak Yunanlılar da böyle bir ihtimale fazlasıyla sıcak bakıyor, görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.
- 17 Kasım 2017, Cuma
- Güncelleme: 11:04
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''Sabotaj olsa gereğini yaparım''
Toplam 13
Yorum
anti kocaman takımı senden başka sabote eden yok bence
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Gomis yine gönülleri fethetti!
Toplam 2
Yorum
**UEFAKUPALI KADIKOEYKUPALI** bizim cakma türk futbol yildizari örnek alsin,para gece kulübüne yatirmakla adam olunmuyor,helal olsun GOMIS
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Topal’a Başakşehir kancası
Toplam 6
Yorum
sdf sdf visca ile takas edin ama yoook siz emreyle edersiniz dimi
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