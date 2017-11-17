 Emenike dönüyor! – Fotomaç – 17 Kasım 2017 ;
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    17 Kasım 2017, Cuma
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    Emenike dönüyor!

    Emenike dönüyor!

    Fenerbahçe'nin eski yıldızı Türkiye’ye dönüyor. 30 yaşındaki Nijeryalı yıldızın adresi yine İstanbul. Başakşehir’in deneyimli golcüyü kiralık olarak düşündüğü öne sürüldü.

    Emenike, Karabük'teki futboluyla Türkiye'nin gündemine damga vurmuş ve bir sonraki adresi Fenerbahçe olmuştu. Sarı-lacivertli takımdaki istirarsız performansının ardından ne Spartak Moskova'da, ne Al-Ain'de, ne West Ham'da tutunabildi.

    Son olarak tekrar sarı-lacivertliler'e döndü yine olmadı, komşunun yolunu tuttu. Ancak Emenike, Olimpiyakos'ta da beklentilerin uzağında kaldı.

    Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde 7 maça çıktı, gol atamadı. Sadece Devler Ligi ön elemesinde ve kupada ağları sarsabilen yıldızın psikolojik olarak da Yunanistan'a hiç uyum sağlayamadığı iddia edildi.

    Emenike'ye tekrar Türkiye ve hatta İstanbul yolları göründü. Menajerine İstanbul'da bir takım bulması yönünde tam yetki veren 30 yaşındaki Nijeryalı için Başakşehir ihtimalinin belirdiği öğrenildi.

    Zirve takipçisinin kurmayları sözleşmesi 2019 Haziran'da bitecek oyuncu için, "Sezon sonuna kadar kiralayalım, durumunu görelim. Eğer iyi ışık alırsak tekrar konuşuruz" fikrinde birleştiği öne sürüldü.

    Önce kiralama teklifiyle kapısı çalınacak Yunanlılar da böyle bir ihtimale fazlasıyla sıcak bakıyor, görüşmelerin en kısa zamanda tamamlanması bekleniyor.

    1. 17 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 11:04
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