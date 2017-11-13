‘Kocaman’ yenilik: Futbolcu alanı!

F.BAHÇE Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Samandıra'ya 'futbolcu alanı' kurduruyor. Bir bilardo masasının yer alacağı, konsol oyunlarının da oynanabileceği alanın küçük bir bölmesinde futbolcular isterlerse ibadet de yapabilecekler. Kocaman'ın futbolcularına, "Burada her şeyi konuşun, tartışın ama dışarı çıkarmayın. Ben bile bu alana girip sizi rahatsız etmeyeceğim" güvencesi vereceği öğrenildi.