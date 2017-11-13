Bizde şans yok!
Giuliano, Brezilya’da basına konuştu: “İstanbul’da her şey günlük güneşlik değil. Takım olarak bazı talihsizlikler yaşıyoruz. Ama üstesinden geleceğiz
Karşılığını alamıyoruz
İşlerin ters gittiğini, hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını aktaran 27 yaşındaki yıldız, "Takımın bankosuyum. Teknik direktör bana güveniyor ve ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fakat çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz" şeklinde konuştu. Giuliano, toparlanacaklarını, üst üste birkaç galibiyetle kendilerine geleceklerinden emin olduğunu kaydetti.
- 13 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:55
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yabancı sınırı' yanıtı
Toplam 3
Yorum
rohagi Halk ben "CUMHURBASKANI OLSAM" demeyi birakip, Cumhurbaskani da ben FEDERASYON, KLUP, BELEDIYE BASKANI vs. olsam demeyi birakirsa UCARIZ..!!
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! ayrıca belhanda latolevici denayer ne oynuyolar bu takımda anlayan var mı
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Sinan sahneye çıktı
Toplam 3
Yorum
yabancı hayranlığıı!! yabancı hayranlığından şans bulamıylar ki bide tudorun garipliği tabi sinan ve yasin kantta tolgadan çok daha faydalı olurlar
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