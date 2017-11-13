 Bizde şans yok! – Fotomaç – 13 Kasım 2017 ;
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    13 Kasım 2017, Pazartesi
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    Bizde şans yok!

    Bizde şans yok!

    Giuliano, Brezilya’da basına konuştu: “İstanbul’da her şey günlük güneşlik değil. Takım olarak bazı talihsizlikler yaşıyoruz. Ama üstesinden geleceğiz

    Milli maçlar için Brezilya Milli Takımı'nda bulunan Giuliano, basına Fenerbahçe'deki günlerini anlattı. Çok modern ve büyük bir kulüpte oynadığını, İstanbul'un ise harika bir şehir olduğunu söyleyen sambacı, "Ancak benim için her şey günlük güneşlik değil. Kötü sonuçlar alıyoruz ve zirveden biraz uzaklaştık" dedi.

    Karşılığını alamıyoruz
    İşlerin ters gittiğini, hak etmedikleri puan kayıpları yaşadıklarını aktaran 27 yaşındaki yıldız, "Takımın bankosuyum. Teknik direktör bana güveniyor ve ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Fakat çalışmalarımızın karşılığını alamıyoruz" şeklinde konuştu. Giuliano, toparlanacaklarını, üst üste birkaç galibiyetle kendilerine geleceklerinden emin olduğunu kaydetti.
    1. 13 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:55
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