Operasyon Ocak'ta

oldu vedüntakımın başına geridönerek antrenmanaçıktı. Teknik patronKocaman'ın futboldansorumlu yönetici'la bir görüşmeyaptığı bazı garantileraldığı da öğrenildi.devre arasında takımdaopresyon yapacak vebazı isimlerle yollarınıayıracak.Kocaman'ınşu aşamadaın takımdangönderilmesiniistediği kaptan'in bile takımdakalmasının şüpheliolduğu ifade ediliyor.ile yaptığı görüşmede kadroya takviye istediği de öğrenildi.dediği bildirildi.Ali Yıldırım'ın dadedi. Bu arada transfer için girişimlerin de başladğı ifade edildi.(Takvim)