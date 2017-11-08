Operasyon Ocak'ta
Kadro dışı kararı devre arasına kaldı. Ocak’ta 3 transfer yapılacak
Aykut Kocaman'ın şu aşamada Fernandao, Robin Van Persie ve Mehmet Topal'ın takımdan gönderilmesini istediği kaptan Volkan Demirel'in bile takımda kalmasının şüpheli olduğu ifade ediliyor.
Kadroya takviye istiyor
Kocaman'ın Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede kadroya takviye istediği de öğrenildi. Kocaman'ın "Sağ kanada, sol beke ve bir de orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyorum" dediği bildirildi.
Yıldırım: Farkı kapamalıyız
Yönetici Ali Yıldırım'ın da "Dediklerin olacak. Ama biz de devre arasına kadar puan farkını kapatarak taraftarı tribünlere çekmeyiliz" dedi. Bu arada transfer için girişimlerin de başladğı ifade edildi.
(Takvim)
- 08 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:41
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ canım sen o bütün umutlarını ekiciye bağladıysan geçmiş olsun farketmedin ama söylüyeyim ekici fenerin yeni balonu boş adam icraatı yok !
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Aykut Kocaman krizi nasıl aşıldı?
Toplam 7
Yorum
BEŞİKTAŞ aykut kocaman yine yeniden küstüm yaaaa oynamıyorum gidiyorum ben diyen çocuk edasıyla trip atti ama boşuna olmayacak ! aykut YETERSİZSİN !
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O hakeme düdük astırıldı!
Toplam 18
Yorum
boyle boyle o kadar cok pozisyon varki faul bile verilmeyen bu onlarin yaninda nothing hill sari lacivert olunca haber degeri tasiyor :)))
Operasyon Ocak'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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