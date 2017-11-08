 Operasyon Ocak'ta – Fotomaç – 08 Kasım 2017 ;
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    08 Kasım 2017, Çarşamba
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    Operasyon Ocak'ta

    Operasyon Ocak'ta

    Kadro dışı kararı devre arasına kaldı. Ocak’ta 3 transfer yapılacak

    BEKLENEN oldu ve Aykut Kocaman dün takımın başına geri dönerek antrenmana çıktı. Teknik patron Kocaman'ın futboldan sorumlu yönetici Ali Yıldırım'la bir görüşme yaptığı bazı garantiler aldığı da öğrenildi. Aykut Kocaman devre arasında takımda opresyon yapacak ve bazı isimlerle yollarını ayıracak.

    Aykut Kocaman'ın şu aşamada Fernandao, Robin Van Persie ve Mehmet Topal'ın takımdan gönderilmesini istediği kaptan Volkan Demirel'in bile takımda kalmasının şüpheli olduğu ifade ediliyor.

    Kadroya takviye istiyor
    Kocaman'ın Ali Yıldırım ile yaptığı görüşmede kadroya takviye istediği de öğrenildi. Kocaman'ın "Sağ kanada, sol beke ve bir de orta saha oyuncusuna ihtiyaç duyuyorum" dediği bildirildi.

    Yıldırım: Farkı kapamalıyız
    Yönetici Ali Yıldırım'ın da "Dediklerin olacak. Ama biz de devre arasına kadar puan farkını kapatarak taraftarı tribünlere çekmeyiliz" dedi. Bu arada transfer için girişimlerin de başladğı ifade edildi.

    (Takvim)
    1. 08 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:41
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