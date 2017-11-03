 Martin Skrtel sevinci – Fotomaç – 03 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    03 Kasım 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Martin sevinci

    Martin Skrtel sevinci
    Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de 'den iyi haber var. İdmanında başına top çarpınca kulak kristalleri yerinden oynayıp Kayseri maçında oynayamayan Slovak oyuncu, dünkü idmanda yer aldı. Adale ağrıları yaşayan Aatıf da çalışmada yer alırken, Fernandao'nun sakatlığı sürüyor. Dünkü idmanda pas çalışan Kanarya, daha sonra çift kale oynadı. İdman taktiksel çalışmalarla sona erdi.
    1. 03 Kasım 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:31
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Martin Skrtel sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.