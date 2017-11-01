 Valbuena yokken gol de yok – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Valbuena yokken gol de yok

    Valbuena yokken gol de yok
    Fenerbahçe, Valbuena'nın oynadığı her 42 dakikada 1 gol atarken, oyunda olmadığı toplam 90 dakikada ise 1 kez fileleri sarsabildi. (Janssen, 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında). 3 gol-4 asistle sarı-lacivertlilerin gole en çok katkı yapan ismi olan tecrübeli yıldız, Dirar'la birlikte en çok oyundan alınan (5 kez) futbolcu oldu.

    Otorotiler adını koydu: 'Alex de Souza' sendromu!
    Valbuena'nın sürekli oyundan "Alex de Souza sendromu hortladı" yorumlarını beraberinde getirdi. Aykut Kocaman, takımdan ayrılmadan önce de Alex'i son 6 haftada 2 kez 90 dakika sahada tutmuş, 2'sinde 18'e bile almamış, diğer 2 maçtan birinde 45'te, diğerinde ise 69'da kenara çekmişti.
    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:24
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