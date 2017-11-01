 Fenerbahçe liderliği unuttu – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçe liderliği unuttu

    Fenerbahçe liderliği unuttu

    Süper Lig'de ilk 10 haftada lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşen Fenerbahçe, yaklaşık 2 yıldır zirveye çıkamıyor.

    Teknik direktör yönetiminde sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. İlk 10 haftada zirveye yaklaşamayan, hatta ilk 3 sıraya bile yükselemeyen sarı-lacivertliler, uzun süredir lider olamıyor. Fenerbahçe, son olarak 2015-2016 sezonunun 13. haftasında, 30 Kasım 2015'te Trabzonspor'u 2-0 yenerek liderlik koltuğuna oturmuştu.

    65 HAFTALIK HASRET
    Fenerbahçe, 65 lig haftasında taraftarına liderlik sevinci yaşatamadı. Süper Lig'de son olarak liderliğe teknik direktör Vitor Pereira döneminde yerleşen sarı-lacivertliler, ve Aykut Kocaman'la zirveye çıkamadı. Ligde 65 maçtır zirvede yer alamayan Fenerbahçe, bu sezon matematiksel olarak en az 2 hafta daha hasretini sürdürecek.

    LİDERLİK REKORU HALA ELİNDE
    Fenerbahçe, uzun süredir lider olamasa da bu alanda lig rekorunu hala elinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, 60. yaşını geçiren ligde geride kalan sezonlarda tam 554 haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe'nin ardından, Galatasaray 530 hafta liderlik koltuğunda otururken, 411 hafta ilk sırada yer alan Beşiktaş ise üçüncü oldu. Trabzonspor ise 200 haftayı lider kapadı.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:40
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