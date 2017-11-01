Dilmen'den Kocaman'a eleştiri
Rıdvan Dilmen, katıldığı televizyon programında Fenerbahçe'nin son durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o yorumlardan bazıları:
Kayserispor, Aykut Kocaman yüzünden Fenerbahçe'den puan aldı. Aykut Kocaman'ın Alex ile yaşadığı krizden Valbuena'ya kadar gelen bir durum var. Valbuena hiçbir zaman Alex olamayacaktır ama bu sefer bir fark var. Valbuena'yı Aykut Kocaman aldırdı. Aykut Kocaman, Valbuena'yı forvet arkasına çekip dinlendirebilir, onun bölgesi için Alper'i oyuna alabilirdi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:21
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
Dilmen'den Kocaman'a eleştiri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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