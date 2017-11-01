Bu kadar da tesadüf olur mu!

Kocaman kariyeri boyunca 10 numaralar ve ofansif orta sahalarla büyük krizler yaşadı

Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'nın gönderilişinde önemli bir rol oynadığı için hafızalara kazınan Aykut Kocaman'ın Valbuena ile yaşadığı kriz aslında sürpriz değil. Çünkü tecrübeli hoca İstanbulspor'dan Konyaspor'a kadar tüm teknik adamlık kariyeri boyunca 10 numaralar ve ofansif orta sahalarla hiç anlaşamadı. Yaşanan örnekler, "Bu kadar tesadüf olmaz" dedirtti.



İŞTE SENDR'ON'



CENK İŞLER (İstanbulspor/2002-03) 13 gol attı. Sezon sonu Kocaman tarafından gönderildi.



ILCO NAUMOSKI (Malatyaspor/2004-05) 1 sezon önce 10 numara oynayan Mithat Yavaş'a yol verdi. Yeni 10 numara Ilco Naumoski ise ilk yarıda sadece 67 dakika forma giyip gönderildi.



CEYHUN ERİŞ (Konya/2005-06) Geçen sezonun 10 numarası Murat Erdoğan'la yolları ayırdı. 10 numarayı sırtına geçiren Ceyhun Eriş 10 maçta 4 gol attıktan sonra devre arası Samsunspor'a verildi.



JABA (Ankaraspor/2006-07) Yine bir öncesi sezonun 10 numarası Murat Erdoğan gönderildi.Yeni 10 numara Jaba'nın ömrü de sezon sonuna kadar sürdü.



MEHMET YILMAZ (Ankaraspor/2007-08) Aykut Kocaman 8. haftada görevden alındı. 10 numara Mehmet Yılmaz bu sürede sadece 4 maçta 11 oynayıp, 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



MEHMET YILMAZ (Ankaraspor/2008-09) Kocaman Ankaraspor'a döndü ve ilk iş olarak Mehmet Yılmaz'ı gönderdi.



ALEX (Fenerbahçe/2012-13) Fenerbahçe efsanesi Alex de Kocaman'ın hışmına uğradı. Uzun süren çekişmeler ve kadro dışı sürecinin ardından 1 Ekim 2012'de Alex'in sözleşmesi feshedildi.



ALEKSANDR HLEB (Konyaspor/2014-15) 8. haftada göreve geldi. Kısa süre sonra 10 numara Hleb kadro dışı kaldı, devre arası da yollandı.



CIPRIAN MARICA (Konyaspor-2015-16) Hleb'den boşalan 10 numarayı giydi. 7 dakika oynadıktan sonra gönderildi.