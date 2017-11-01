Bu kadar da tesadüf olur mu!
Kocaman kariyeri boyunca 10 numaralar ve ofansif orta sahalarla büyük krizler yaşadı
İŞTE SENDR'ON'
CENK İŞLER (İstanbulspor/2002-03) 13 gol attı. Sezon sonu Kocaman tarafından gönderildi.
ILCO NAUMOSKI (Malatyaspor/2004-05) 1 sezon önce 10 numara oynayan Mithat Yavaş'a yol verdi. Yeni 10 numara Ilco Naumoski ise ilk yarıda sadece 67 dakika forma giyip gönderildi.
CEYHUN ERİŞ (Konya/2005-06) Geçen sezonun 10 numarası Murat Erdoğan'la yolları ayırdı. 10 numarayı sırtına geçiren Ceyhun Eriş 10 maçta 4 gol attıktan sonra devre arası Samsunspor'a verildi.
JABA (Ankaraspor/2006-07) Yine bir öncesi sezonun 10 numarası Murat Erdoğan gönderildi.Yeni 10 numara Jaba'nın ömrü de sezon sonuna kadar sürdü.
MEHMET YILMAZ (Ankaraspor/2007-08) Aykut Kocaman 8. haftada görevden alındı. 10 numara Mehmet Yılmaz bu sürede sadece 4 maçta 11 oynayıp, 1 karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
MEHMET YILMAZ (Ankaraspor/2008-09) Kocaman Ankaraspor'a döndü ve ilk iş olarak Mehmet Yılmaz'ı gönderdi.
ALEX (Fenerbahçe/2012-13) Fenerbahçe efsanesi Alex de Kocaman'ın hışmına uğradı. Uzun süren çekişmeler ve kadro dışı sürecinin ardından 1 Ekim 2012'de Alex'in sözleşmesi feshedildi.
ALEKSANDR HLEB (Konyaspor/2014-15) 8. haftada göreve geldi. Kısa süre sonra 10 numara Hleb kadro dışı kaldı, devre arası da yollandı.
CIPRIAN MARICA (Konyaspor-2015-16) Hleb'den boşalan 10 numarayı giydi. 7 dakika oynadıktan sonra gönderildi.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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Jardim: "İddiamız devam ediyor"
Toplam 6
Yorum
TTI İDDAA OYNAMIŞ HERALDE :)
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
TORTOR CANER TALİMAT DEĞİŞMEDEN ÖNCE ETMİŞTİ VE 6 MAÇ CEZA ALDI. BUNLAR TALİMAT DEĞİŞİKLİĞİNİ BİLE BİLE ETTİ. BUNLARA 6 BİLE AZ. TFF YOK HÜKMÜNDE.
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Muslera, Valbuena ve Emre'ye TFF'den iyi haber
Toplam 31
Yorum
Ahmet22 Almanya Iste kaniti BJK ye oynanan oyunlar ani Yayinci Kurulusun görüntüleriyle Ceza verilecekti ,düpedüz BJK li oyunculara Kumpas kurup Cezalandiri
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