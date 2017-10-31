 Skrtel’in başı döndü! – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    Skrtel’in başı döndü!

    Skrtel’in başı döndü!
    Martin Skrtel, Kayserispor karşısında kadroya alınmadı. Malatyaspor maçında takımını yalnız bırakan Skrtel, cezasını doldurmasının ardından Galatasaray deplasmanında yedek beklemişti. Teknik Direktör Aykut Kocaman, tecrübeli stoperi dün de başı döndüğünü söylemesi üzerine 21 kişilik kadroya dahil etmedi. Skrtel, karşılaşmayı tribünden takip etti. Ayrıca Fernandao ve Aatıf da kadroda yer almadı.

    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:57
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