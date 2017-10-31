Ahmet Çakar, Fenerbahçe gündemine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

"Alex'e yaptığını Valbuena'ya yapıyor"

Kocaman'ın Valbuena'yı oyundan çıkarması ve Skrtel'i kadroya almamasını yorumlayan Çakar, "Öncelikle Aykut Kocaman'dan özür diliyorum. Aykut Kocaman için, 'Teknik direktör değil, futbol sekreteri.' demiştim. Aykut Kocaman, suni bir futbol sekreteridir. Fenerbahçe'de ufak tefek işlere bile bakamaz. Valbuena'ya aynı Alex'e yaptığı gibi yapıyor. Şimdi de Skrtel'e de oynuyor." ifadelerini kullandı.

"Ciddi anlamda yıldız düşmanı"

"Bir insanın analizi için önce geçmişte ne yaptığına bakacaksınız. Aykut Kocaman, Konyaspor'da Hleb'i kendinden bezdirdi. Alex ile pik yaptı. Alex, Fenerbahçe'nin efsanesiydi. Sonra Valbuena ve şimdi de Skrtel var. Valbuena ve Skrtel gibi oyuncular Kocaman'ı yiyebilir. Aykut Kocaman ciddi anlamda yıldız düşmanıdır. Kibar ayaklarıyla Şenol Güneş'e laf çakar. Galatasaray'a 'Suni puanlar var.' diyor. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de kaldığı her gün; 25 milyonun kan kusmasıdır. Bu Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İkinci ol şampiyonluk kabul edelim."