Yükseliş zamanı
Sarı-lacivertliler, Sumudica ile bu sezon büyük çıkış yapan Kayserispor’u ağırlıyor. Hedef Kadıköy’deki seriyi 3’e çıkarıp, zirve takibini sürdürmek
Soldado ağır basıyor
FORVETTE kimin yer alacağı maç saatinde belli olacak. Aykut Kocaman'ın ağrıları devam eden Janssen konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızda bir düzelme olmazsa hafta boyunca idmanlarda iyi çalışan Roberto Soldado ilk 11'de forma giyecek.
Fenerbahçe 27-6 üstün
KANARYA, Kayserispor ile ligde 42 kez karşılaşırken, galibiyet sayısında 27-6 önde. 9 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler 93, sarı-kırmızılılar 41 gol attı. İstanbul'da yapılan karşılaşmalarda da üstünlük 16 kez galip gelen Fenerbahçe'de. Kayserispor deplasmanda 2 kez gülebildi.
Kadroda 2 eksik var
FENERBAHÇE'DE Kayserispor maçı öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sarılacivertlilerde sakatlıkları devam eden Robin van Persie ile Mehmet Ekici bu hafta da forma giyemeyecek. İki oyuncunun tedavilerine devam ediliyor.
Tribüne Aatıf mı, Fernandao mu?
GALATASARAY derbisinde Jose Fernandao'yu tribüne gönderen Aykut Kocaman'ın bu kez Aatıf'ı kadro dışında bırakacağı iddia edildi. Kurala göre maç kadrosunda en fazla 12 yabancı yer alıyor. 15 yabancısı olan Fenerbahçe'de Eljif Elmas lisansı olmadığı için, Van Persie de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Kalan 13 kişiden her hafta 1 yabancı mecburen tribüne çıkıyor.
Bu maçlar önemli
FENERBAHÇE şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorsa sadece derbi karşılaşmalarını değil, Anadolu takımlarıyla olan maçları da iyi oynayarak kazanmayı öğrenmeli. Aykut Kocaman takımını her geçen gün daha da geliştiriyor. Ancak sahada oynanan oyundan çok konsantre problemi daha büyük bir sorun gibi görünüyor. Bu sebeple Kocaman'ın fiziksel yüklemenin yanı sıra sorumluluk yüklemesi yapması da şart. İki kaptan Volkan ve Mehmet Topal da takımı toparlamalılar.
Mini yorum: Emre Bol
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:50
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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