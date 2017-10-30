Yükseliş zamanı

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında bu akşam'u konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakemyönetecek. Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde mutlak galibiyet hedefliyor. Kanarya sahasındaki son iki maçı kazandı. 6. haftada'ı 2-1, 8. haftada ise'u 3-1'lik skorlarla geçen Aykut Kocaman'ın öğrencileri seriyi 3'e taşımak vesloganını yeniden hayata geçirmek istiyor. Ancak Fenerbahçe'nin işi kolay değil. Zira Kayserispor, Sumudica yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Anadolu ekibipuanla ilk 5'te yer alıyor. Fenerbahçe'nin ise 15 puanı var. Sarı-lacivertliler kazanırsa rakibinin üzerine çıkacak.FORVETTE kimin yer alacağı maç saatinde belli olacak. Aykut Kocaman'ın ağrıları devam eden Janssen konusunda kararsız kaldığı belirtiliyor. Hollandalı yıldızda bir düzelme olmazsa hafta boyunca idmanlarda iyi çalışan Roberto Soldado ilk 11'de forma giyecek.KANARYA, Kayserispor ile ligde 42 kez karşılaşırken, galibiyet sayısında 27-6 önde. 9 maç berabere bitti. Sarı-lacivertliler 93, sarı-kırmızılılar 41 gol attı. İstanbul'da yapılan karşılaşmalarda da üstünlük 16 kez galip gelen Fenerbahçe'de. Kayserispor deplasmanda 2 kez gülebildi.FENERBAHÇE'DE Kayserispor maçı öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor. Sarılacivertlilerde sakatlıkları devam eden Robin van Persie ile Mehmet Ekici bu hafta da forma giyemeyecek. İki oyuncunun tedavilerine devam ediliyor.GALATASARAY derbisinde Jose Fernandao'yu tribüne gönderen Aykut Kocaman'ın bu kez Aatıf'ı kadro dışında bırakacağı iddia edildi. Kurala göre maç kadrosunda en fazla 12 yabancı yer alıyor. 15 yabancısı olan Fenerbahçe'de Eljif Elmas lisansı olmadığı için, Van Persie de sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Kalan 13 kişiden her hafta 1 yabancı mecburen tribüne çıkıyor.FENERBAHÇE şampiyonluk yarışının içinde olmak istiyorsa sadece derbi karşılaşmalarını değil, Anadolu takımlarıyla olan maçları da iyi oynayarak kazanmayı öğrenmeli. Aykut Kocaman takımını her geçen gün daha da geliştiriyor. Ancak sahada oynanan oyundan çok konsantre problemi daha büyük bir sorun gibi görünüyor. Bu sebeple Kocaman'ın fiziksel yüklemenin yanı sıra sorumluluk yüklemesi yapması da şart. İki kaptan Volkan ve Mehmet Topal da takımı toparlamalılar.