 Rakip defansı iyice ısıtalım – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Rakip defansı iyice ısıtalım

    Rakip defansı iyice ısıtalım
    KAYSERİ SPOR'un maçlardaki ısı haritalarını inceleyen Aykut Kocaman, sarı-kırmızılı takımın rakibe önde baskı yapmadığını, rakibi ceza sahası içinde karşılamakta ise sakınca görmediğini tespit etti. Sarılacivertli hoca öğrencilerine, "Bunu iyi kullanmalıyız" uyarısı yaptı.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:52
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