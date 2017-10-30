Rakip defansı iyice ısıtalım

KAYSERİ SPOR'un maçlardaki ısı haritalarını inceleyen Aykut Kocaman, sarı-kırmızılı takımın rakibe önde baskı yapmadığını, rakibi ceza sahası içinde karşılamakta ise sakınca görmediğini tespit etti. Sarılacivertli hoca öğrencilerine, "Bunu iyi kullanmalıyız" uyarısı yaptı.