Gözler Mathieu Valbuena’da

AYKUT Kocaman'ın Kayseri karşısında bugün en güvendiği isimlerden biri Valbuena. Fransız yıldız özellikle iç saha maçlarında daha etkin bir görüntü çiziyor. Valbuena'nın son dönemde ise pas yüzdesi düştü. 2 gol attığı Alanya maçında bu oranını yüzde 95.4'e kadar çıkaran, G.Saray maçında yüzde 89.3'le oynayan tecrübeli yıldız, son 4 maçta skora sadece Yeni Malatya maçında yaptığı asistle katkı yapabildi.



İçeride başka, dışarıda başka



İÇ SAHA DIŞ SAHA

Kilit pas 4.3 1.8

Orta 2.8 1.6

Uzun top 2 3.4

Gol 1 2

Asist 2 1