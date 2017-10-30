 Gözler Mathieu Valbuena’da – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Gözler Mathieu Valbuena’da

    Gözler Mathieu Valbuena’da
    AYKUT Kocaman'ın Kayseri karşısında bugün en güvendiği isimlerden biri Valbuena. Fransız yıldız özellikle iç saha maçlarında daha etkin bir görüntü çiziyor. Valbuena'nın son dönemde ise pas yüzdesi düştü. 2 gol attığı Alanya maçında bu oranını yüzde 95.4'e kadar çıkaran, G.Saray maçında yüzde 89.3'le oynayan tecrübeli yıldız, son 4 maçta skora sadece Yeni Malatya maçında yaptığı asistle katkı yapabildi.

    İçeride başka, dışarıda başka

    İÇ SAHA DIŞ SAHA
    Kilit pas 4.3 1.8
    Orta 2.8 1.6
    Uzun top 2 3.4
    Gol 1 2
    Asist 2 1
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:49
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