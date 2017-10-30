 Fenerbahçe’yi bekleyen tehlike! – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    ’yi bekleyen tehlike!

    Fenerbahçe’yi bekleyen tehlike!

    ’de ve , sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek.

    Kanarya, Yeni Malatya ve Galatasaray'ın ardından bu akşam bir başka Sarı-Kırmızılı rakibi olan Kayserispor ile karşılaşacak.

    'de ve , sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Deniz ve Şamil kart sınırında bulunuyor. Bu ikili cezalı duruma düşerse, Trabzon maçında oynayamayacak
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:09
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