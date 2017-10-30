Fenerbahçe’yi bekleyen tehlike!
Fenerbahçe’de Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Alper Potuk ve Hasan Ali Kaldırım, sarı kart görmeleri halinde önümüzdeki hafta Osmanlı deplasmanında forma giyemeyecek. Kayserispor'da ise Deniz ve Şamil kart sınırında bulunuyor. Bu ikili cezalı duruma düşerse, Trabzon maçında oynayamayacak
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:09
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G.Saray'dan taraftara çağrı
Toplam 3
Yorum
recep sampiyon olacaginiz kesin yani?demek ki bildigin,güvendigin birseyler var.Yeni bir operasyona mi basladiniz?Bu tür oyunlarda en büyük sizsin
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Bursa'da Le Guen mucizesi
Toplam 1
Yorum
ramadan korkmaz seirci kötü tezahurat etmeden takımına destek versin bursaspor her zaman yukarılara oynar. ben şampiyon olduğu sene ordaydım .
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''Trabzon kırmızı kart gördüğünde bile...''
Toplam 3
Yorum
adil Hakemle 9 maç yenilmemişler hakem olmayınca bak nasıl oluyormuş. Beşiktaş gibi hakemle değil birde federasyonla uğraşsanız ne yapardınız.
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