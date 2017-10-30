Fenerbahçe fırsat tepti

Süper Lig'in 10. haftasının kapanış karşılaşmasında Kayserispor'u konuk eden Fenerbahçe, 3-1 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılarak 3. sıraya yükselme şansını tepti.



Kayserispor karşısında 3-1 önde götürdüğü mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, ligde 6 basamak birden yükselme şansını tepti. Geride kalan 9 haftada hanesine 15 puan yazdıran sarı-lacivertliler, Kayserispor maçı öncesinde maç eksiğiyle 9. sırada yer alıyordu. Sarı-lacivertli ekip bu maçta 3 puana uzanması halinde averajla 3. sıraya yükselip lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirecekti. Ancak Gyan'ın son dakikada attığı golle sahadan beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, 16 puanda kaldı ve yalnızca 1 basamak yükselerek 8. sırada kendisine yer bulabildi.

Goller:

41' Umut Bulut

45' Ozan Tufan

50' Neustadter

62' Josef

68' Neto (K. K.)

90+5 Asamoah



İLK YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

Süper Lig 10'uncu hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Kayserispor 3-3 berabere kaldı. Mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 45'te Valbuena, 50'de Neustadter ve 62'de Josef'in kaydederken, deplasman ekibinin golleri 41'de Umut Bulut, 68'de Neto (KK) ve 90+4'te Asamoah Gyan'dan geldi. Bu sonuçla birlikte sarı-lacivertliler 16, Kayserispor 18 puana yükseldi.



9'uncu dakikada Tiago Lopes'in sağ kanattan yaptığı ortayı Josef de Souza karşıladı.



28'inci dakikada Kayserisporlu Deniz Türüç'ün sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Carlos Kameni iki hamlede topa sahip oldu.



33'üncü dakikada Fenerbahçeli Mathieu Valbuena, kullandığı serbest vuruşta sağ ayağıyla etkili bir şut çıkardı, kaleci Silviu Lung'un müdahalesi sonrasında üst direğe çarpan top kornere gitti.



41'inci dakikada Fenerbahçeli Neustadter'in hatası ile topla buluşan Umut Bulut, ceza sahası sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.



45'inci dakikada Valbuena ile Hasan Ali Kaldırım'ın paslaşmasında Fransız oyuncu ceza sahasına girdi. Valbuena'nın Ozan Tufan'a aktardığı pasta topu kontrol eden Ozan Tufan, sert vuruşla fileleri sarstı: 1-1.



İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.



ASAMOAH GYAN 90+4'TE CEZAYI KESTİ

50'nci dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan açtığı ortaya vuruşunu yapan Janssen, kaleyi buldu, kaleci Lung topu kornere çeldi. Valbuena'nın kullandığı köşe vuruşunda seken topa vuruşunu yapan Neustadter, takımını 2-1 öne geçirdi.



62'nci dakikada Mathieu Valbuena'nın kullandığı serbest vuruşta Josef de Souza, topu boş kaleye gönderdi: 3-1



68'inci dakikada bu kez Kayserispor, Deniz Türüç ile serbest vuruş kullandı. Luis Neto'ya çarpan top, sarı-lacivertli ekibin ağlarına gitti: 3-2



72'nci dakikada Stephane Badji'nin sağ çaprazdan ortasında kaleci Carlos Kameni boşa çıktı. Topu önünde bulan Ryan Mendes vuruşunu yaptı ancak Kameni hatasını telafi ederek mutlak bir golü önledi.



90+2'nci dakikada Giuliano'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş, üstten dışarı çıktı.



90+4'üncü dakikada Kayserispor durumu 3-3'e getirdi. Kullanılan serbest vuruşta oluşan karambol sonucunda meşin yuvarlağa kafa vuran Asamoah Gyan, son dakikada takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 3-3.



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor karşısında, geçen haftaki derbi karşılaşmasının ilk 11'ini bozmadı.

Kocaman, geçen hafta Galatasaray derbisinde 0-0 berabere kalan takımının ilk 11'ini Ülker Stadı'nda oynanan Kayserispor mücadelesinde de sahaya sürdü.

Geçen hafta denediği 4-3-2-1 sistemiyle takımını sahaya süren Kocaman, kaleyi Carlos Kameni'ye teslim ederken, savunma dörtlüsünü Mauricio Isla, Luis Neto, Roman Neustaedter ve Hasan Ali Kaldırım'dan oluşturdu. Orta sahayı Josef de Souza, Ozan Tufan ve Nabil Dirar'dan kuran Kocaman, bu isimlerin önünde sağ tarafta Giuliano Victor de Paula'ya, solda ise Mathieu Valbuena'ya şans tanıdı. İleri uçta ise Hollandalı Vincent Janssen görev aldı.

- Skrtel ve Fernandao kadroda yok

Fenerbahçe'de Martin Skrtel ve Jose Fernandao, rahatsızlıklarından dolayı kadroya dahil edilmedi.

Skrtel'in maçtan önce baş dönmesi nedeniyle kendisini iyi hissetmediği, Fernandao'nun da alt adalesinde ağrılarının bulunduğu için kadroya alınmadığı belirtildi.

Kocaman, bu iki ismin yanı sıra uzun süredir sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Robin van Persie'yi de Kayserispor karşılaşmasında kullanamadı.

Tecrübeli teknik adam, Aatıf Chahechouhe'yi ise 21 kişilik maç kadrosuna dahil etmedi.

- Üst üste aynı ilk 11

Süper Lig'de ilk iki maçta aynı 11'i sahaya süren Kocaman, 9 ve 10. hafta mücadelelerinde de kadroyu bozmadı.

Galatasaray'la 0-0 berabere kalan kadroyu bozmayan Kocaman, uzun bir süre sonra aynı kadroyla takımını sahaya sürdü.

Kocaman, Göztepe ve Trabzonspor'la oynanan sezonun ilk iki maçında Volkan Demirel, Isla, Neustaedter, Skrtel, İsmail Köybaşı, Mehmet Topal, De Souza, Valbuena, Dirar, Alper Potuk, Van Persie 11'ini tercih etmişti.

Tecrübeli teknik adam, o kadrodan 6 değişiklik yaparak son iki haftadır Carlos Kameni, Isla, Neustaedter, Hasan Ali Kaldırım, De Souza, Ozan Tufan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen ilk 11'ini sahaya çıkardı.

- Galatasaray'a koreografi göndermesi

Fenerbahçeli taraftarlar, Kayserispor maçında koreografi gösterisi yaptı.

Geçen hafta Galatasaray'ın yaptığı koreografiye göndermede bulunarak sarı-lacivertli taraftarlar, Okul Açık Tribünü'nde Türk bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu ve üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazan büyük bir bayrak açtı. Bu bayrağın altında ise "Bazı Emanetler Vardır Bizi AYAKTA Tutan." yazılı bir pankart yer aldı. Maraton Tribünü'nde ise yine büyük bir Türk bayrağı açıldı.

Öte yandan Kadıköy'de tribünlerin büyük bir bölümü boş kaldı.

- Lucescu maçı izledi

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, karşılaşmayı tribünden izledi.

Lucescu, Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı yardımcısı Tayfur Havutçu ile protokol tribününden takip etti.