F.Bahçe çok farklı
Galatasaray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler rahat kazandı. F.Bahçe’de Guduric 18, Melih Mahmutoğlu 16 sayı üretti
FARK 20'LERE ÇIKTI
CİMBOM'un reaksiyon veremediği üçüncü çeyreğe Fenerbahçe hükmetti. Fark 20'li rakamlara çıkarken sarı-lacivertiler mücadelenin son 10 dakikasına 63-40'lık skorla çok rahat girdi. Kalan bölümde iki takım da gençleri oynattı. Fenerbahçe 83-62'lik skorla ezeli rakibini 21 sayı farkla devirdi. Kanarya'da Guduric 18, Melih 16 sayı üretti. Aslan'ın en skorer ismi 13 sayıyla oynayan Renfoe oldu.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:16
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Toplam 27
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LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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