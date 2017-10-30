F.Bahçe çok farklı

Galatasaray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler rahat kazandı. F.Bahçe’de Guduric 18, Melih Mahmutoğlu 16 sayı üretti

TAHİNCİOĞLU Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank- Fenerbahçe Doğuş derbisinde zafer sarı-lacivertlilerin oldu. Seyircisiz oynanan mücadeleye iyi başlayan Kanarya 13-3'le maça girdi. Aslan 7-0 ile geri döndü. Kanarya ilk çeyreği 21-12 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte avantajını koruyan Fenerbahçe dengede götürdüğü maçta soyunma odasına 43-31'lik skorla girdi.



FARK 20'LERE ÇIKTI

CİMBOM'un reaksiyon veremediği üçüncü çeyreğe Fenerbahçe hükmetti. Fark 20'li rakamlara çıkarken sarı-lacivertiler mücadelenin son 10 dakikasına 63-40'lık skorla çok rahat girdi. Kalan bölümde iki takım da gençleri oynattı. Fenerbahçe 83-62'lik skorla ezeli rakibini 21 sayı farkla devirdi. Kanarya'da Guduric 18, Melih 16 sayı üretti. Aslan'ın en skorer ismi 13 sayıyla oynayan Renfoe oldu.