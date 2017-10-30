 F.Bahçe çok farklı – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    F.Bahçe çok farklı

    F.Bahçe çok farklı

    Galatasaray’ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı sarı-lacivertliler rahat kazandı. F.Bahçe’de Guduric 18, Melih Mahmutoğlu 16 sayı üretti

    TAHİNCİOĞLU Erkekler Basketbol Ligi'nde Galatasaray Odeabank- Fenerbahçe Doğuş derbisinde zafer sarı-lacivertlilerin oldu. Seyircisiz oynanan mücadeleye iyi başlayan Kanarya 13-3'le maça girdi. Aslan 7-0 ile geri döndü. Kanarya ilk çeyreği 21-12 üstünlükle tamamladı. İkinci çeyrekte avantajını koruyan Fenerbahçe dengede götürdüğü maçta soyunma odasına 43-31'lik skorla girdi.

    FARK 20'LERE ÇIKTI
    CİMBOM'un reaksiyon veremediği üçüncü çeyreğe Fenerbahçe hükmetti. Fark 20'li rakamlara çıkarken sarı-lacivertiler mücadelenin son 10 dakikasına 63-40'lık skorla çok rahat girdi. Kalan bölümde iki takım da gençleri oynattı. Fenerbahçe 83-62'lik skorla ezeli rakibini 21 sayı farkla devirdi. Kanarya'da Guduric 18, Melih 16 sayı üretti. Aslan'ın en skorer ismi 13 sayıyla oynayan Renfoe oldu.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:16
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    F.Bahçe çok farklı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.