"Farkı eriteceğiz"

İsla, “Hepimiz şampiyonluk hedefi etrafında toplandık” derken, her maç zirveye biraz daha yaklaşma sözü verd

F.BAHÇE'nin Şilili futbolcusu Mauricio İsla, ligde şampiyon olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.



İsla, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım sayısındaki röportajında, "Hepimiz şampiyonluk hedefi etrafında toplandık. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Bundan sonraki süreçte alacağımız galibiyetlerle aradaki puan farkını eritmek istiyoruz. Her maçta zirveye bir adıma daha yaklaşacağız" ifadelerini kullandı.



"Galatasaray maçında Janssen'in golü verilseydi maçın seyri değişirdi" diyen 29 yaşındaki sağ bek, Beşiktaş'ı yendikleri için ise çok mutlu olduğunu söyledi. İsla, Aykut Kocaman'ın kendisini hücumda da etkin bir şekilde görmek istediğini sözlerine eklerken, "Her geçen gün sahada kendimi çok daha iyi hissediyorum" değerlendirmesinde bulundu.



Boş vakitlerinde hamile olan eşi Gala'ya yardım eden İsla, kız bebek beklediklerini ve adını Luz Elif koyacaklarını açıkladı. "İdolüm Ronaldinho" diyen başarılı futbolcu, kendisini en zorlayan isim olarak ise Messi'yi gösterdi.