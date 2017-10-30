Endonezya'ya gel Persie
Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Robin van Persie'ye Endonezya'dan transfer teklif geldi.
ESSİEN DE ORADA
Van Persie'yi kadrosuna katmak isteyen Persib Bandung'un kadrosunda eski Chelseali Michael Essien de yer alıyor. Bu sezon yaptığı yatırıma rağmen beklentilerin altında kalan kulüp, ligde 41 puanla 11. sırada yer alıyor.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:41
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