 Cumhuriyet için minnettarız – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Cumhuriyet için minnettarız

    Cumhuriyet için minnettarız
    FENERBAHÇE, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Resmi sitedeki mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:09
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