Cumhuriyet için minnettarız

FENERBAHÇE, Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Resmi sitedeki mesajda, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, O'nun silah arkadaşları ve Cumhuriyetimizin var olması adına canlarını veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize ve milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.