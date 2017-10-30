"Biz ona inanıyoruz"

Zorlu fikstürü geride bıraktıklarını belirten sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Minimum kayıpla sayın Aykut Kocaman’ın ve oyuncularımızın bizi 4. yıldıza ulaştıracaklarına canı yürekten inanıyoruz” dedi

F.BAHÇE Başkanı Aziz Yıldırım, ligde bu sezon 20. şampiyonluklarını kazanarak, dördüncü yıldıza ulaşacaklarını söyledi. Yıldırım, Fenerbahçe Dergisi'nin kasım sayısındaki başyazısında verdiği mesajda, "Zorlu fikstür başlangıcını geride bırakan takımımızın şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte minimum puan kaybıyla sayın Aykut Kocaman ve oyuncularımızın bizi 20'nci şampiyonluğumuza ve dördüncü yıldıza ulaştıracaklarına canı yürekten inanıyoruz" dedi.



ÖNÜMÜZ AÇIK

Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, "Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Bayramı mesajı da veren Fenerbahçe başkanı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu Cumhuriyet uğruna canını, kanını veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha yad ediyor, değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.