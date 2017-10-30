"Biz ona inanıyoruz"
Zorlu fikstürü geride bıraktıklarını belirten sarı-lacivertli kulübün başkanı, “Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz. Minimum kayıpla sayın Aykut Kocaman’ın ve oyuncularımızın bizi 4. yıldıza ulaştıracaklarına canı yürekten inanıyoruz” dedi
ÖNÜMÜZ AÇIK
Sezon başında yeni kurulan bir takım olmanın sıkıntılarını yaşadıklarının altını çizen Yıldırım, "Takımımız adım adım istediğimiz seviyelere geliyor. Bu sezon oynadığı derbilerden yenilgi almadan ayrılan takımımızın bundan sonra önünün daha açık olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Bayramı mesajı da veren Fenerbahçe başkanı, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile bu Cumhuriyet uğruna canını, kanını veren aziz şehit ve gazilerimizi bir kez daha yad ediyor, değerli hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.
- 30 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:46
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Trabzonspor - G.Saray maçında kırmızı kartlar havada uçuştu!
Toplam 14
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Dilmen'den Tudor'a eleştiri: Aykut Kocaman...
Toplam 7
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
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Tudor'dan Çalımbay'a gönderme
Toplam 27
Yorum
LALA34 TRABZONUN YEDEKLERİ BİLE EZDİ RESMEN. AHAHAHAHAHAHA :))))))
"Biz ona inanıyoruz" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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