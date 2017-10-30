 Beraberliğe mecbur bırakıldık – Fotomaç – 30 Ekim 2017 ;
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    30 Ekim 2017, Pazartesi
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    Beraberliğe mecbur bırakıldık

    Beraberliğe mecbur bırakıldık
    BAŞKAN Aziz Yıldırım, G.Saray derbisinde hakem hatalarına dikkat çekip, "galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldıklarını" kaydetti, "gürültü işkencesine maruz bırakıldıklarını" vurguladığı taraftarlara ise bu maçtaki desteğinden dolayı teşekkür etti.
    1. 30 Ekim 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:55
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