Beraberliğe mecbur bırakıldık

BAŞKAN Aziz Yıldırım, G.Saray derbisinde hakem hatalarına dikkat çekip, "galibiyetin kıyısından dönmeye mecbur bırakıldıklarını" kaydetti, "gürültü işkencesine maruz bırakıldıklarını" vurguladığı taraftarlara ise bu maçtaki desteğinden dolayı teşekkür etti.