Alkışlar Neto ve Neustadter'e!

G.Saray derbisinde kritik bir karara imza atarak cezası biten Skrtel'in yerine Neustadter'i tercih eden Kocaman, Neto ile birlikte iyi bir uyum yakalayan Rus oyuncudan Kayserispor önünde vazgeçmeyecek.



Sezon başından bu yana yaptığı açıklamalarda "Hücum takımı olacağız" diyen F.Bahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman elindeki 4 forvetten şimdilik istediği verimi alamazken defansın göbeğinde aradığı ikiliyi sonunda buldu. Zenit'ten transfer edilen Luis Neto'nun takıma katılmasının ardından topu oyuna iyi soktuğu için Roman Neustadter'e şans veren ancak performansını beğenmeyen Kocaman, Martin Skrtel'in ceza aldığı haftalarda Rus oyuncuda ısrarcı olunca Neustadter formunu artırdı ve formayı kaptı.



HÜCUMA DA KATKILARI ÇOK

Hücumun defanstan başladığını her fırsatta dile getiren Kocaman, Neto'nun, forvet ve kanada attığı uzun toplar, Neustaedter'in de orta sahaya ve ayağa çıkardığı etkili paslardan dolayı takımın hücuma daha rahat çıktığını düşünüyor.



Kayseri maçında bu ikiliyi bozmak istemeyen teknik heyet, "Topun hızını da arttırırsak kalan haftalarda istediğimiz futbolu sahaya yansıtırız" görüşünde.



İLK KEZ GOL YEMEDİLER

Neto-Neustadter ikilisi ilk olarak 4-1 kazanılan Alanya deplasmanında deneyen Kocaman sonraki hafta Beşiktaş derbisinde de bu futbolcuları oynatırken Portekizli futbolcunun kırmızı kartı planları bozmuştu. Akhisar önünde Rus futbolcu ile Skrtel'i eşleştiren tecrübeli çalıştırıcı, Skrtel'in de çift sarı kartta kırmızı kart görmesi sonrasında Neto-Neustadter'e geri döndü. Bu ikili ile Yeni Malatya'yı 3-1 deviren F.Bahçe yine yine Neto-Neustadter'le ligde 14 maçlık gol yeme serisini G.Saray maçında sona erdirdi.



FERNANDAO DÖNÜYOR!

Geçirdiği uzun sakatlık sürecinin ardından formasını kaptıran Fernandao, Aykut hocayla yaptığı birebir toplantının sonra Yeni Malatya maçında oyuna girerek bu sezon siftahı yaptı. Derbide kulübede kalan Brezilyalı golcü bu hafta da Jenssen ve Soldado'yu zorlayarak forma savaşında 2. sıraya yerleşti.



Kayserispor önünde 11'de yine Janssen'in görev alması beklenirken, ikinci yarı için Fernandao, Aykut Kocaman'ın düşündüğü isim olarak Soldado'nun önüne geçti. Kanat ortalarında gol yüzdesi yüksek olan Fernandao, kafa vuruşlarında Janssen'den daha iyi bir performans sergileyerek hazır olduğunun sinyallerini verdi.