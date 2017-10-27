 Alper’e 400 bin euro ‘net’ ücret – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Alper’e 400 bin euro ‘net’ ücret

    Alper’e 400 bin euro ‘net’ ücret
    Sarı-lacivertliler, 'un sözleşmesini sessiz sedasız yeniledi. Oyuncuya imza töreni düzenleneceği ve detayların paylaşılacağı bildirilmişti ancak bu yapılmadı. TFF'nin sitesinde 26 Eylül'de kontratı 2022'ye kadar uzatıldığı görülen Alper'in yeni sözleşmesi ise zamlı... Yıldız futbolcunun yıllık ücretinin 1.8 milyon euro'dan 2.2 milyon euro'ya yükseltildiği, 15 bin euro'luk maç başı priminin ise kaldırıldığı öğrenildi.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:05
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