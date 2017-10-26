Hocam bırak kalayım

Valbuena ile Kocaman arasında ‘oyuncu değişikliği’ için taktik görüşmeler sürüyor Fransız yıldız, hocasına “Rakiplerin yorulduğu dakikalarda sahada kalmalıyım” dedi

Fenerbahçe'nin sezon başı kadrosuna kattığı yıldız transfer Mathieu Valbuena'nın oldukça ilginç bir istatistiği var. Fransız yıldız Avrupa Kupaları ve Süper Lig'deki ilk 9 resmi maçta 90 dakika sahada kaldı. Beşiktaş maçından itibaren ise 66 ile 72. dakikalar arasında 4 karşılaşmadır üst üste teknik direktör Aykut Kocaman tarafından kenara alınıyor.



Valbuena "Tam benim dakikalarım" derken, Kocaman "Senden memnunum sadece daha diri birini oyuna soktum" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki bu taktik görüşmeler sürüyor. Son olarak Valbuena'nın "Hocam rakibin yorulduğu anlarda daha etkili olabilirim. Bırakın sahada kalayım" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Kayserispor ile evinde oynayacağı maçta Kocaman'ın Valbuena konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.



Mavi ekran!

Son haftalarda Aykut Kocaman'ın yaptığı bir oyuncu değişikliğine takmış durumdayım. Valbuena'yı yorulduğunu gerekçe göstererek sürekli oyundan çıkarıyor. Ligimizde birçok hoca oyuncu performanslarını bilgisayar programlarıyla değerlendiriyor. Bilgisayarlar futbolun tamamen dışına çıkmalı demiyorum ama insana daha çok güvenilmeli.



Bilgisayarların, "Bu oyuncu çok yoruldu" dediği ortamda, oyundan çıkarılan futbolcunun son bir nefesle, nefis bir çalımla gole etki etmeyeceğini nereden bilebiliriz? Valbuena tam da böyle, "ne yapacağı kestirilemez" biri... Soruyorum bilmem kaç GB'lık bilgisayarlarınıza, "G.Saray derbisinde rakip 10 kişi kaldığında Valbuena skora etki eder miydi?" Ne oldu "mavi ekran" değil mi?



Mini yorum / Emre Bol