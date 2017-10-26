Hocam bırak kalayım
Valbuena ile Kocaman arasında ‘oyuncu değişikliği’ için taktik görüşmeler sürüyor Fransız yıldız, hocasına “Rakiplerin yorulduğu dakikalarda sahada kalmalıyım” dedi
Valbuena "Tam benim dakikalarım" derken, Kocaman "Senden memnunum sadece daha diri birini oyuna soktum" ifadelerini kullanmıştı. İkili arasındaki bu taktik görüşmeler sürüyor. Son olarak Valbuena'nın "Hocam rakibin yorulduğu anlarda daha etkili olabilirim. Bırakın sahada kalayım" dediği öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Kayserispor ile evinde oynayacağı maçta Kocaman'ın Valbuena konusunda nasıl bir karar vereceği merak konusu.
Mavi ekran!
Son haftalarda Aykut Kocaman'ın yaptığı bir oyuncu değişikliğine takmış durumdayım. Valbuena'yı yorulduğunu gerekçe göstererek sürekli oyundan çıkarıyor. Ligimizde birçok hoca oyuncu performanslarını bilgisayar programlarıyla değerlendiriyor. Bilgisayarlar futbolun tamamen dışına çıkmalı demiyorum ama insana daha çok güvenilmeli.
Bilgisayarların, "Bu oyuncu çok yoruldu" dediği ortamda, oyundan çıkarılan futbolcunun son bir nefesle, nefis bir çalımla gole etki etmeyeceğini nereden bilebiliriz? Valbuena tam da böyle, "ne yapacağı kestirilemez" biri... Soruyorum bilmem kaç GB'lık bilgisayarlarınıza, "G.Saray derbisinde rakip 10 kişi kaldığında Valbuena skora etki eder miydi?" Ne oldu "mavi ekran" değil mi?
Mini yorum / Emre Bol
- 26 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 06:36
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Ne olacak bu Beşiktaş ile F.Bahçe'nin hali?
Toplam 2
Yorum
BJK'li desmeyin yaramizi...
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Guiliano'dan Beşiktaş yorumu
Toplam 5
Yorum
arsen l. BJK böyle bir şey işte....Türkiye onu seyrediyor...FB gs maçı var ama Başakşehirle maçları ne olacak diyorlar.FB de bu günleri görür inş.
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Sinan isyan etti
Toplam 9
Yorum
çalış akıllı ol sinan çalış sıra gelincede formayı verme öyle lafla olmuyor ne varsa çenende taraftar seni seviyordu kaprislerinle onları bezdird
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