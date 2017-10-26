Fenerbahçe sürat yapacak

AYKUT Kocaman takımının daha 'hızlı' oynamasını istiyor. Y. Malatya maçına kadar atağa çıkma hızı ortalama 13 olan F.Bahçe, bu rakamı 18.1'e çekmişti. Pas hızı da 17.8'i bulmuştu. G.Saray maçında pas hızı 15.1, atak hızı ise 16.5'te kaldı. Derbiye yetmedi ama diğer takımları devirecek güçte rakamlar.