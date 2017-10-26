 Fenerbahçe sürat yapacak – Fotomaç – 26 Ekim 2017 ;
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    26 Ekim 2017, Perşembe
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    Fenerbahçe sürat yapacak

    Fenerbahçe sürat yapacak
    AYKUT Kocaman takımının daha 'hızlı' oynamasını istiyor. Y. Malatya maçına kadar atağa çıkma hızı ortalama 13 olan F.Bahçe, bu rakamı 18.1'e çekmişti. Pas hızı da 17.8'i bulmuştu. G.Saray maçında pas hızı 15.1, atak hızı ise 16.5'te kaldı. Derbiye yetmedi ama diğer takımları devirecek güçte rakamlar.
    1. 26 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:42
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