G.Saray'ı geçme sözü

Bazı yöneticilerle görüş alışverişinde bulunan sarı-lacivertli hoca, “G.Saray’dan aldığımız 1 puan bizim için kazançtır. Bunu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Zorlu maçları var. Devreyi G.Saray’la aynı puanda hatta önde bile bitirebiliriz” ifadesini kullandı

GALATASARAY'la aradaki 8 puan farkı için "suni" ifadesi kullanan Aykut Kocaman, bu ısrarında devam ediyor. Takımın izinli olduğu dün bazı yöneticilerle bir araya gelen Fenerbahçe'nin hocası, geride kalan 9 haftanın değerlendirmesini yaparken, bir kez daha bu konuya değindi, ardından camiayı heyecanlandıracak vaatlerde bulundu. İşte Kocaman'ın yöneticilerle toplantısında altını çizdiği hususlar:



*GALATASARAY tahmin ettiğimden 4 puan daha fazla topladı. Biz ise en az 4 puan daha kazanabilirdik. 'Suni' dediğim fark bu. Türk Telekom Stadı'ndan 1 puanla dönmemiz kayıp değil kazanç. Bunu ilerleyen haftalarda daha iyi göreceğiz.



*GALATASARAY'ın ilk yarının kalan 8 haftasında çok zorlu maçları var. Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş'la dışarıda oynayacaklar. İçerde ise Akhisar ve Göztepe gibi dişli takımlarla karşılaşacaklar. Kırılma yaşayacakları bir 8 maç bekliyor Galatasaray'ı.



*7-8 HAFTA bocalayacağımızı biliyordum. Ancak gelin görün ki en zor maçlarımızı bu periyotta yaptık. Her şeye rağmen Trabzonspor'u yenebilir, kaybettiğimiz Başakşehir ve Akhisar maçlarından ise 1'er puan alabilirdik.



*TAKIM istediğim seviyeye yavaş yavaş geliyor. Soldado ve Giuliano'nun uyum süreçleri ağır geçiyor. Ancak ben ikisine de güveniyorum. Bu iki oyuncudan da verim almaya başlarsak hücum gücümüz artacak.



*DEPLASMANDAKİ Antalya, Bursa ve Konya maçlarımız kritik önemde. Bu maçları kazanırsak daha iddialı konuşabiliriz. Kazanmamamız için ise bir neden göremiyorum.



*8 PUAN farka takılmıyorum. Bu farkı rahatlıkla kapatabiliriz. Bunu ilk yarının sonunda bile yapabiliriz. Rahatlıkla söylüyorum; devreyi Galatasaray'la aynı puanda ve hatta önde bile bitirebiliriz.



LİDER KAPATABİLİR (Mini yorum / Emre Bol)

Yine hakem hatalarıyla dolu bir haftayı geride bıraktık. Çok övülen, yere göğe sığdırılamayan Galatasaray'ın aslında övüldüğü kadar iyi bir takım olmadığını gördük. Tabii Fenerbahçe'nin de yapılan algı kadar kötü olmadığını da... Aradaki puan farkına rağmen bu köprünün altından daha çok sular akacağı aşikar. Fenerbahçe rakiplerine oranla daha kolay fikstürüyle ilk yarıyı lider bile kapatabilir. Yeter ki futbolcular, büyük maçlara olabildikleri kadar, Anadolu takımlarıyla oynadıkları maçlara da iyi konsantre olabilsin.

