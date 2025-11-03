CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fatih Karagümrük Onur Can Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum

Onur Can Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum

Çaykur Rizespor mağlubiyetinin ardından konuşan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum" dedi.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 00:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Onur Can Korkmaz: Ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanda Çaykur Rizespor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Onur Can Korkmaz, "Genel olarak çıkış yapabileceğimiz bir maçtı. Buradan puan alıp dönmek istiyorduk. Özellikle ilk yarıda bulduğumuz fırsatlar vardı. Bu tarz maçlarda bulduğunuz fırsatları atmanız gerekiyor. Bunları kullanamadık. Duran toptan bir gol yedik. En azından ikinci yarı oyunu berabere bitirebilirdik. Bu fırsatı da kullanamadık. Ama ben ligdeki durumumuzu kabullenmiyorum. Haftaya yeni bir çıkış arayacağız. Bu bataklıktan takımımızı çıkaracağız" dedi.

Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim
Juventus'ta Kenan gelişmesi! Sağlık durumu...
DİĞER
Aşk ve Gözyaşı yeniden izlemek isteyenler için yarın akşam atv'de...
Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Kazanan 86 milyon olacak
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet!
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi Maçta kalp krizi geçirdi! Acı haber geldi 00:12
Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları Fırtına’da Alanyaspor hazırlıkları 00:07
Erokspor averajla zirvede! Erokspor averajla zirvede! 23:32
F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! F.Bahçe'de Ederson'a milli davet! 22:52
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! Süper Lig ekibinde flaş ayrılık! 21:06
Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! Orkan Çınar'dan "dönerci dükkanı" açıklaması! 20:11
Daha Eski
Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim Osimhen: Hayatımda böyle sevilmedim 19:17
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 19:13
Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! Galatasaray'ın Ajax mesaisi sürüyor! 14:29
UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! UEFA'dan Jhon Duran paylaşımı! 14:32
F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı F.Bahçe'nin Viktoria Plzen mesaisi başladı 14:51
UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! UEFA'dan Arda Güler paylaşımı! 15:04