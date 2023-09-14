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Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Nazım Sangare transferi için anlaştı

Fenerbahçe'nin kadro planlamasında yer almayan Türk Milli sağ bek Nazım Sangare, Karagümrük'e transfer oluyor. İşte detaylar...

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2023 Perşembe 13:38
Fenerbahçe ve Fatih Karagümrük, Nazım Sangare transferi için anlaştı

Fenerbahçe'nin kadro planlaması içerisinde yer almayan ve takım bulması istenen Nazım Sangare, İstanbul'da kalıyor.

BONSERVİS ÜCRETİ İSTENMİYOR

Trendyol Süper Lig'in iddialı ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe, Nazım Sangare'nin transferi için el sıkıştı. Fenerbahçe'nin bu transfer için bonservis ücreti almaması bekleniyor.

Sağlık Kontrollerinden geçecek olan Nazım Sangare, kendisini Karagümrüklü yapacak sözleşmeye imza atacak.

NAZIM SANGARE'NİN KARİYERİ

Babası Gineli annesi Türk olan ve Türk Milli Takımı'nı seçen 29 yaşındaki sağ bek, Aachen, Gladbach, Düsseldorf, Osnabrück'te oynadıktan sonra 2017'de Antalyaspor ile Türkiye'ye geldi.

3 sezonluk başarılı performansının ardından 1.75 milyon euro bonservisle Fenerbahçe'ye transfer olan Sangare, 114 Süper Lig maçında 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Nazım Sangare, Türk Milli Takım formasını 6 kez terletti.

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