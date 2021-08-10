Son dakika transfer haberleri: Ryan Donk Fatih Karagümrük'le prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig'de geçen sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Karagümrük ligin kaliteli isimlerinden Ryan Donk'u da renklerine bağlıyor. İstanbul temsilcisi bir süredir savunmanın göbeğine tecrübeli bir isim arıyordu. Yabancı kontenjanı sebebiyle Galatasaray 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını ayırmıştı. Ryan Donk, Hollanda'dan da teklifler alıyordu.

Ancak bu aşamada devreye Karagümrük girdi. İstanbul'u çok seven ve kariyerini burada sürdürmek isteyen başarılı stoper de bu öneriyi kabul etti. Bonservisi elinde olan Donk'un kısa süre içinde Karagümrük kulübüyle resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Donk kariyerinde 501 maça çıktı. 35 defa ağları sarstı, 38 de asisti bulunuyor. İstanbul ekibi daha önce Juventus, Roma, Bayern Münih gibi devlerde forma giyen 34 yaşındaki dünyaca ünlü stoper Mehdi Benatia'yı da kadrosuna katmıştı.