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kalecisi : 'de futbol bir hastalık

ekibi 'ün kalecisi , 'ye transfer sürecini ve izlenimlerini basınına anlattı. insanından övgüyle bahseden tecrübeli file bekçisi, taraftarların futbola olan bakış açısıyla ilgili ise, "Futbol bir hastalık Türkiye'de. 'dan çok daha içten yaşıyorlar." ifadesini kullandı.

Fatih Karagümrük Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2021 Pazar 14:10
Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano: Türkiye'de futbol bir hastalık

'ün sezon başında kadrosuna kattığı , basınına verdiği röportajda günlerini ve transfer sürecini anlattı.

gazetesine röportaj veren tecrübeli file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük'ün adını daha önce bilmiyordum. Başkan 20 gün boyunca beni sürekli arayarak ikna etmeye çalıştı. 'in anlattıklarıyla ikna oldum. Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum.

"İTALYA'DAN ÇOK DAHA İÇTEN YAŞIYORLAR"
Türkiye'de futbol atmosferi her zaman çok iyi. Taraftarların inanılmaz destek verdiğini bana anlattılar. Futbol bir hastalık Türkiye'de. 'dan çok daha içten yaşıyorlar.

"TÜRK İNSANLARI ÇOK SAYGILI"
'da trafik çok yoğun ama halkı muhteşem. Çok nazikler. Kimi görsem bana gülümsüyor. Çok saygılılar. Ve her zaman yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye bir ülke ama bir yabancı kesinlikle burada sorun yaşamaz.

"BURADAKİ FUTBOL ÇOK AGRESİF"
öğrenmeye başladım. Biraz İtalyan mutfağını özlüyorum ama buradaki yemeklere de yavaş yavaş alışıyorum. Türkiye'de çok daha agresif bir oyun var ve herkes yetenekli oyuncuların ayaklarına bakıyor."

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