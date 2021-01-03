Fatih Karagümrük kalecisi Emiliano Viviano: Türkiye'de futbol bir hastalık

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı Emiliano Viviano, İtalyan basınına verdiği röportajda Türkiye günlerini ve transfer sürecini anlattı.

Corriere dello Sport gazetesine röportaj veren tecrübeli file bekçisi şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük'ün adını daha önce bilmiyordum. Başkan Süleyman Hurma 20 gün boyunca beni sürekli arayarak ikna etmeye çalıştı. Süleyman Bey'in anlattıklarıyla ikna oldum. Verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu görüyorum.

"İTALYA'DAN ÇOK DAHA İÇTEN YAŞIYORLAR"

Türkiye'de futbol atmosferi her zaman çok iyi. Taraftarların inanılmaz destek verdiğini bana anlattılar. Futbol bir hastalık Türkiye'de. İtalya'dan çok daha içten yaşıyorlar.

"TÜRK İNSANLARI ÇOK SAYGILI"

İstanbul'da trafik çok yoğun ama Türk halkı muhteşem. Çok nazikler. Kimi görsem bana gülümsüyor. Çok saygılılar. Ve her zaman yardım etmeye çalışıyorlar. Türkiye Müslüman bir ülke ama bir yabancı kesinlikle burada sorun yaşamaz.

"BURADAKİ FUTBOL ÇOK AGRESİF"

Türkçe öğrenmeye başladım. Biraz İtalyan mutfağını özlüyorum ama buradaki yemeklere de yavaş yavaş alışıyorum. Türkiye'de çok daha agresif bir oyun var ve herkes yetenekli oyuncuların ayaklarına bakıyor."