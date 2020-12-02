GaleriSüper LigKaragümrüklü Viviano'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş açıklama! "Borçlular"
Karagümrüklü Viviano'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş açıklama! "Borçlular"
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Karagümrükte forma giyen Emiliano Viviano, Türk futbolu hakkında konuştu. İtalyan basınına demeçler veren Viviano, Karagümrük'ü neden seçtiğini de açıklarken 3 büyüklerin borçta olduğunu ifade etti. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
02 Aralık 2020 Çarşamba 20:17, Güncelleme 02.12.2020 20:18
Karagümrüklü Viviano'dan Beşiktaş Fenerbahçe ve Galatasaray için flaş açıklama! "Borçlular"