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Haberler Eyüpspor Fatih Terim hasret giderdi

Fatih Terim hasret giderdi

Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri çıkışını sürdürdü. Eyüpspor, son 3 haftada 10 puan toplayarak puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Öte yandan, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, önceki gün eski kulübü Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti. Dönüş uçağında Eyüpspor kafilesi ile İstanbul'a seyahat eden Fatih Terim ile eski öğrencileriyle hasret gidererek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eyüpspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Kasım 2024 Salı 06:50
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Fatih Terim hasret giderdi
Sezona çok iyi bir başlangıç yapan Arda Turan'ın öğrencileri çıkışını sürdürdü. Eyüpspor, son 3 haftada 10 puan toplayarak puanını 22'ye yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Öte yandan, Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, önceki gün eski kulübü Adana Demirspor ile ikas Eyüpspor arasında oynanan müsabakayı tribünden takip etti. Dönüş uçağında Eyüpspor kafilesi ile İstanbul'a seyahat eden Fatih Terim ile eski öğrencileriyle hasret gidererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
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