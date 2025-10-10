CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Euroleague

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Euroleague

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko ile Kızılyıldız 3. hafta maçında kozlarını paylaşacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı basketbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:51 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2025 Cuma 14:53
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? | THY Euroleague

THY EuroLeague'de normal sezonun 3. hafta maçları oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'ı konuk edecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak maç ile ilgili birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı canlı maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE BEKO - KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Kızılyıldız maçı 10 Ekim Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertliler, Euroleague'de geride kalan 2 haftada 1 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar ise 2 mücadelede de parkeden yenilgiyle ayrıldı.

21. RANDEVU

Fenerbahçe ile Kızılyıldız, Euroleague'de bugüne kadar 20 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 13 kez galip gelirken, Sırp takımı ise 7 kez kazandı. İki takım arasında geçtiğimiz sezon İstanbul'da oynanan maçı konuk ekip 76-57'lik skorla kazanırken, Belgrad'da ise kazanan 96-91'lik skorla Fenerbahçe oldu.

12'DE 11 YAPTI

Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe, evinde oynadığı maçlarda parkeden üstün ayrılıyor. Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri bu organizasyonda evinde oynadığı son 12 maçın 11'inde galibiyete uzandı. Söz konusu süreçte 10 maç normal sezon, 2 karşılaşma ise play-off serisinde yapıldı.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Bu sezon Euroleague'de Fenerbahçe 88.5 sayı, 8.0 hücum - 26.5 savunma ribaundları ve 18.5 asist ortalamalarıyla oynarken; Kızılyıldız ise 85.0 sayı, 10.5 hücum - 19.0 savunma ribaundları ve 16.5 asist ortalamasıyla mücadele ediyor. Sarı-lacivertlilerde Wade Baldwin, Sırp ekibinde Jordan Nwora 23.0 sayı ortalamaları ile ön plana çıkıyor.

Sarı-lacivertlilerde 3 sayılık atışlarda Devon Hall 83.3'lük yüzdeyle oynarken, kırmızı-beyazlılarda Nikola Kalinic yüzde 75'lik ortalama yakaladı.

ASpor CANLI YAYIN

Özbek'ten Barış Alper ve Icardi açıklaması!
F.Bahçe'den orta saha bombası! 2 yıldızdan 1'i imza atacak
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
Gazze'deki ateşkes sonrası Filistinliler kuzeydeki evlerine dönmeye başladı
Trabzonspor'dan Onana açıklaması!
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa - Azerbaycan maçı tüm detayları! Fransa - Azerbaycan maçı tüm detayları! 14:17
Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! Beşiktaş’tan El Bilal Toure açıklaması! 13:57
G.Saray'da Başakşehir mesaisi G.Saray'da Başakşehir mesaisi 13:53
Duran topla çalışmalara başladı Duran topla çalışmalara başladı 13:45
Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! Mkhitaryan’dan itiraf: Mourinho beni aşağılıyordu! 13:43
Millilerimizden otizmli çocuklara destek Millilerimizden otizmli çocuklara destek 13:31
Daha Eski
İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın bilgileri İzlanda Ukrayna maçı canlı yayın bilgileri 13:28
LeBron'dan Lakers’a kötü haber! LeBron'dan Lakers’a kötü haber! 13:19
Trabzonspor kuvvet çalıştı Trabzonspor kuvvet çalıştı 13:04
Eda Erdem'e BM'den büyük onur! Eda Erdem'e BM'den büyük onur! 13:01
Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... Gündoğdu: Yabancı hakem talebi... 12:52
Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! Sergen Yalçın’dan Mert Günok kararı! 12:43