CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler EuroLeague Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan deplasmanına konuk olacak

Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan deplasmanına konuk olacak

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 9 Ekim Perşembe günü Sırbistan'ın Partizan ekibine konuk olacak.

EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2025 Çarşamba 09:37
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes EuroLeague'de Partizan deplasmanına konuk olacak

Belgrad Arena'da oynanacak müsabaka, (TSİ) 21.30 başlayacak.

Anadolu Efes, ilk hafta maçında İsrail'in Maccabi Rapyd takımını 85-78 yenerek Basketbol Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı. Organizasyonun ikinci müsabakasında yine bir İsrail temsilcisi olan Hapoel IBI ile karşılaşan lacivert-beyazlılar, bu maçtan 87-81'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonun ilk maçında Birleşik Arap Emirlikleri'nden Dubai Basketbol'a deplasmanda 89-76 yenilen Partizan ise ikinci maçta konuk ettiği İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'ı 80-78 mağlup etti.

SON 5 MAÇIN 3'ÜNÜ ANADOLU EFES KAZANDI

Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nde Partizan ile oynadığı son 5 maçın 3'ünde sahadan galibiyetle ayrıldı.

Lacivert-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaları 97-65, 86-77 ve 100-94'lük skorlarla kazandı.

Partizan ise bu müsabakalarda Anadolu Efes'i 100-90 ve 97-84 yendi.

G.Saray'a İsviçre'den sürpriz stoper!
F.Bahçe'de gündem R. Madrid'in yıldızı!
DİĞER
Barış Alper Yılmaz, Galatasaray ile sözleşme uzatacak mı? Murat Özbostan çarpıcı detayları açıkladı...
Son dakika! İstanbul'da ünlülere "uyuşturucu" baskını! Aralarında Hadise, Dilan Polat, İrem Derici ve Demet Evgar da bulunuyor
G.Saray'da Icardi için flaş karar! Sözleşmesi...
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Twente-Chelsea maçı ne zaman? Twente-Chelsea maçı ne zaman? 09:16
F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi F.Bahçe'den dev operasyon! İşte Kanarya'nın ocak ayındaki ilk transferi 09:00
Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 8 Ekim Çarşamba 2025 08:11
G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! G.Saray'a Jakobs için flaş mektup! 00:18
G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... G.Saray'da flaş Osimhen gerçeği! Derbide... 00:18
A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! A Milli Takım'a sürpriz 10 numara! 00:18
Daha Eski
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Rodrygo'dan transfer açıklaması 00:18
Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... Szymanski'den olay hamle! F.Bahçe'den ayrılmak için... 00:18
Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... Roma'dan flaş Zeki Çelik kararı! Transfer... 00:18
G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! G.Saray'da flaş Torreira gelişmesi! 00:18
Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti Kenan Yıldız rekor kırdı! Türk futbol tarihine geçti 00:18
Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak Fırtına'dan Onana harekatı! Bonservisi alınacak 00:18