Fenerbahçe Beko Zalgiris'e konuk oluyor

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda karşılaşacak.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2025 Perşembe 10:56
Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nin son şampiyonu sarı-lacivertli ekip, yeni sezona iyi başladı. Organizasyonun ilk haftasında Fransa ekibi Paris Basketbol'u ağırlayan Fenerbahçe Beko, karşılaşmadan 96-77 galip ayrıldı.

Zalgiris ise ilk haftada Fransa ekibi Monaco'yu deplasmanda 89-84 mağlup etti.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ SON 5 MAÇIN 4'ÜNÜ FENERBAHÇE BEKO KAZANDI

Fenerbahçe Beko, Avrupa Ligi'nde Zalgiris ile yaptığı son 5 maçın 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda rakibini 98-86, 72-65, 80-78 ve 87-79'luk skorlarla mağlup etti.

Zalgiris ise tek galibiyetini 98-75'lik skorla aldı.

