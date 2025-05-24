CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz

Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz

Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final'inde şampiyonluk maçında yarın Monaco'yla karşılaşacak Fenerbahçe Beko'nun başantrenörü Sarunas Jasikevicius, sabırsızlıkla final maçını beklediğini söyledi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2025 Cumartesi 13:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius: Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Etihad Arena'da gerçekleşen basın toplantısında Fenerbahçe Beko Başantrenörü Jasikevicius, sarı-lacivertli oyuncu Tarık Biberovic, Monaco Başantreörü Vassilis Spanoulis ve Fransa temsilcisinin basketbolcusu Alpha Diallo yer aldı.

Sarı-lacivertlilerin başantrenörü Jasikevicius, zor bir maç oynayacaklarını vurgulayarak, "Bu maçı oynayacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Sabırsızlıkla şampiyonluk maçını bekliyoruz. Kazanmak istiyorsanız komple iyi olmanız gerekir. Finalde oyunun her alanında iyi olmalısınız. Pek çok şey savunma kaynaklı olacaktır. Tabii ki hücumda verdiğimiz kararlar da çok belirleyici. Eğer hücumda akıllıca oynarsanız bu savunmamıza da yardımcı olur. Belki en iyi maçınızı oynayamazsınız ama komple doğru oynamalısınız." ifadelerini kullandı.

Sezon ortası takıma katılan 37 yaşındaki Errick McCollum için övgü dolu sözlerle bahseden Jasikevicius, "Wilbekin sakatlanınca sezonun o bölümünde oyun kurucu baktık. Çok şanslıydık Errick konusunda. Müthiş bir katkı oldu. Kariyeri boyunca zor anlarda ön plana çıktı. Dün de bunun çok güzel örneğini izledik." dedi.

Panathinaikos formasıyla 2009'da Vassilis Spanoulis ile şampiyonluk yaşadığının hatırlatılması üzerine Litvanyalı başantrenör, "Profesyonel oyuncu olduğumda çok hayal kurdum. NBA'e gitmek, şampiyon olmak gibi. Ama Avrupa Ligi finalinde Vassilis ile başantrenör olarak yan yana olacağımı hiç düşünmemiştim, hayal de etmemiştim. Bu inanılmaz bir durum." diye konuştu.

Fenerbahçe Beko'nun milli basketbolcusu Tarık Biberovic ise "Her iki takım da burada olmayı hak etti. En iyi olan kazansın kupayı. Kariyerimin en iyi basketbolunu oynadığım bir sezon geçiriyorum. Bunun için mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

SPANOULIS: "BURADA OLMAK HARİKA BİR DUYGU"

Başantrenörlük kariyerinin ilk Dörtlü Final'ini oynayan Monaco Başantrenörü Vassilis Spanoulis, harika duygular hissettiğin dile getirdi.

İki takımın da hak ederek finale geldiğini belirten Yunan başantrenör, "Burada olmak harika bir duygu. İki harika yarı final maçı izledik dün ve basketbolseverler keyif aldı. En önemlisi de bu. Artık tek bir maç var. Umarım en iyi olan takım maçı kazanır. Antrenör olarak oyunu hissetmeye çalışırsınız. Bireysel olarak ilerlemekten çok oyun planı olarak ilerlemeye çalışırım. Bazen bir hissiyatınız olur ve karşı tarafın hiç beklemediği bir isim sahaya sürersiniz. Bizim işimiz karar almak, bazen yanlış bazen doğru kararlar veririz." şeklinde konuştu.

Jasikevicius ile çok iyi bir arkadaşlıklarının olduğunu aktaran Spanoulis, "İkimizde basketbola aşığız. Kazanmayı seven insanlarız ama birlikte finalde antrenör olarak rakip olacağımızı hiç düşünmemiştim." dedi.

Zeljko Obradovic'le çalışmanın büyük bir ayrıcalık olduğunu söyleyen Spanoulis, her başantrenörden farklı şeyler öğrendiğini kaydetti.

Monaco'nun ABD'li oyuncusu Diallo ise şampiyonluk için mücadele edeceklerinin altını çizerek, "Spanoulis'in gelişi bizim için dönüm noktası oldu. Bizim felsefemizi değiştirdi. Bununla birlikte herkesin sahada işi kolaylaştı. Onlar soyunma odalarını yaşamış insanlar. Bazen bizim aklımıza gelmeyen şeyleri söylüyorlar. Her şeyi nasıl yönetmemiz gerektiğini zamanında deneyimlemişler." ifadelerini kullandı.

F.Bahçe'de Merih Demiral sürprizi!
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! Eyüp maçı sonrası...
DİĞER
Can Borcu'nda tehlikeli oyunlar kuruluyor!
Ekrem İmamoğlu'nu yakından tanıyan iş insanı bombayı patlattı: Örgütün omurgası kırıldı
Mourinho’nun yerine sürpriz aday!
G.Saray'dan Okan Buruk’a zam!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Göztepe-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! Göztepe-G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 11:58
Swiatek'in hedefi üst üste 4. şampiyonluk Swiatek'in hedefi üst üste 4. şampiyonluk 11:16
PSG - Reims maçı ne zaman? PSG - Reims maçı ne zaman? 11:15
F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! Eyüp maçı sonrası... F.Bahçe'de 7 ayrılık birden! Eyüp maçı sonrası... 11:10
Kökleri Anadolu'ya uzanan başarı hikayesi Kökleri Anadolu'ya uzanan başarı hikayesi 11:10
Milan - Monza maçı ne zaman? Milan - Monza maçı ne zaman? 11:07
Daha Eski
Jasikevicius ya da Spanoulis tarihe geçecek Jasikevicius ya da Spanoulis tarihe geçecek 11:06
Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman? 10:46
İşte NBA'de sezonun ilk 5'i! İşte NBA'de sezonun ilk 5'i! 10:43
Gaziantep - Kasımpaşa maçı saat kaçta? Gaziantep - Kasımpaşa maçı saat kaçta? 10:42
Gedson'dan Beşiktaş’a dev gelir! Gedson'dan Beşiktaş’a dev gelir! 10:40
Eyüpspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? Eyüpspor - Antalyaspor maçı saat kaçta? 10:37