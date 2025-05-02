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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik!

Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik!

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off serisi dördüncü maçında Anadolu Efes, sahasında Yunanistan temsilcisi Panathinaikos AKTOR'u 85-82 mağlup etti. Mücadelenin son anlarında Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman gerginlik yaşadı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 23:14
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Anadolu Efes tribünleri ile Ergin Ataman arasında gerginlik!

Karşılaşmanın son anlarında lacivert-beyazlı taraftarlar ile Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman arasında gerginlik yaşandı.

Maçın bitimine 16 saniye kala bir pozisyonun ardından hakemlerin inceleme yaptığı esnada tribünler Ergin Ataman'a yönelik,"Ergin Ataman mola alsana" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Bu tezahüratlara çok sinirlenen Ataman, Anadolu Efes ile THY Avrupa Ligi'nde kazandığı şampiyonlukların yer aldığı bayrakları gösterdi. Deneyimli başantrenör, hakemlerle konuşmasının ardından müsabakanın bitmesini beklemedi ve soyunma odasına gitti.

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