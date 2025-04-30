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Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes - Panathinaikos MAÇI CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Anadolu Efes - Panathinaikos MAÇI CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Anadolu Efes, THY Euroleague play-off üçüncü maçında Panathinaikosile kozlarını paylaşacak. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2025 Çarşamba 14:22
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Anadolu Efes - Panathinaikos MAÇI CANLI | Anadolu Efes - Panathinaikos maçı saat kaçta, hangi kanalda? | THY EuroLeague

Turkish Airlines EuroLeague play-off üçüncü maçında Anadolu Efes, Panathinaikos ile kozlarını paylaşacak. OAKA'da oynanan maçların ilkini son şampiyon Panathinaikos 87-83 kazanırken, ikinci mücadeleden ise Anadolu Efes 79-76 galip ayrıldı. Üç galibiyete ulaşan takımın Dörtlü Final bileti alacağı play-off serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Peki, Anadolu Efes - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Turkish Airlines EuroLeague play-off turunda oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı 30 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

ANADOLU EFES - PANATHINAIKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Basketbol Gelişim Merkezi oynanacak Anadolu Efes - Panathinaikos basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIM 37. KEZ RAKİP OLACAK

Anadolu Efes ile Panathinaikos AKTOR, THY Avrupa Ligi'nde 37. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında organizasyonda oynanan 36 müsabakanın 16'sını lacivert-beyazlılar, 20'sini ise Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Yunanistan ekibi kazandı.

Anadolu Efes, sahasında Panathinaikos ile yaptığı son 6 maçtan galibiyetle ayrılmayı başardı.

AVRUPA'DA 873. RANDEVU

Anadolu Efes, Panathinaikos karşısında Avrupa kupalarında 873. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'da oynadığı 872 karşılaşmada 493 galibiyet, 379 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren mücadele ettiği ve 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadığı THY Avrupa Ligi'nde ise 625. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlılar, organizasyonda yaptığı 624 maçın 336'sını kazandı, 288'inden mağlubiyetle ayrıldı.

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