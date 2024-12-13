  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler THY EuroLeague Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık

Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık

THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Anadolu Efes'e deplasmanda 93-67 mağlup olan Panathinaikos AKTOR'da başantrenör Ergin Ataman, "Bugün berbat bir basketbol oynadık." dedi.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2024 Cumartesi 00:14
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ergin Ataman: Berbat bir basketbol oynadık

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, oyuna kötü başladıklarını belirterek "Bugün berbat bir basketbol oynadık. Çok kolay basketler yedik. Sonrasında oyunun kontrolünü kaybettik. Kolay atışları kaçırdık. Anadolu Efes harika oynadı. Burada Larkin'in katkısı çok önemliydi. İç sahada iyi oynadıklarını zaten biliyorduk. Hücumda çok iyi değildik, altyapı takımı gibi oynadık. Bu akşam Nunn'ı kullanamadık ve böyle bir sonuç oldu." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'ye karşı 2017 yılında play-off maçını kaybeden oyuncuları Atina'ya otobüsle gönderen Panathinaikos Başkanı Dimitrios Giannakopoulos'un sosyal medya hesabından otobüs paylaşımı yapmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ataman, "Yarın sabah 11.50 uçağıyla Atina'ya dönüyoruz ve hafta sonunda lig maçımız var." cevabını verdi.

"ÇOK BÜYÜK BİR DEMORALİZASYON GÖRMÜYORUM"

THY Avrupa Ligi'nde Paris ve Olympiakos dışındaki takımların kırılgan olduğunu dile getiren Ataman, "Takımların günlük performanslar sergilediğini düşünüyorum. Anadolu Efes'e kaybettik ancak onlarla aynı sayıda galibiyete sahibiz. Bu hafta enteresan sonuçlar oldu. Biz kendimize bakıyoruz. Dinamizm, istek ve agresiflik anlamında geçen yılın çok uzağındayız. Bu da bizi kırılgan yapıyor. Kendi sahamızda daha iyi oynuyoruz. Nunn bizim hücum düzenimizin en önemli oyuncusu. Bugün Grant ve Cedi Osman düşük yüzdeyle oynadı. Ama ben çok büyük bir demoralizasyon görmüyorum. Bizim sağlam durup hafta içindeki 2 maçı kazanmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Kadrolarının geçen yıldakine benzediğini vurgulayan Ataman, şunları kaydetti:

"Ama bu kırılganlığı bu sene yaşıyoruz, buna çözüm bulmaya çalışıyoruz. Benzer sorunları Real Madrid'in de yaşadığını görüyoruz. Geçen yılki büyük coşkunun verdiği rehavet belki de hala takımın üzerinde. Buna önlem almaya çalışıyoruz. Şu anda 8 galibiyetteyiz. Çok büyük bir sıkıntı görmüyorum ama ilerisi açısından kötü bir dönem geçiriyoruz. Sezona iyi başladık aslında. İstanbul'daki Fenerbahçe galibiyeti gibi önemli galibiyetlerimiz oldu ancak son 5 maçın 4'ünü kaybettik."

Hüseyin Yücel'den Salah itirafı!
Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki
DİĞER
DERBİ HABERİ: Avrupa, Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini konuşuyor! Immobile ve Mourinho manşetleri süsledi...
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kocaeli 8. Olağan İl Kongresi'nde önemli açıklamalar
Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi
F.Bahçe'nin yeni stoperi Hollanda'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz Mijatovic: Kendimize inanmaya devam etmeliyiz 00:11
G.Saray Bursa'da farklı kazandı! G.Saray Bursa'da farklı kazandı! 00:10
Hüseyin Yücel'den Salah itirafı! Hüseyin Yücel'den Salah itirafı! 23:49
Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki Beşiktaş'tan Twente maçı yasağına tepki 23:46
Hüseyin Yücel'den Talisca açıklaması! Hüseyin Yücel'den Talisca açıklaması! 23:25
Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi Yasin Özcan F.Bahçe'ye transfer olacak mı? açıklama geldi 23:12
Daha Eski
Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı Beşiktaş'ta A. Demirspor maçı hazırlıkları başladı 22:50
Yücel'den Sergen Yalçın itirafı! İşte görüşmenin detayları Yücel'den Sergen Yalçın itirafı! İşte görüşmenin detayları 22:26
A. Efes Pana'yı farklı geçti! A. Efes Pana'yı farklı geçti! 22:16
Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kez Dünya Kupası'nda yer aldı Kayakla Atlama Milli Takımı ilk kez Dünya Kupası'nda yer aldı 22:14
Manisa FK nefes aldı! Manisa FK nefes aldı! 22:12
Adana ikinci yarıda açıldı Adana ikinci yarıda açıldı 22:06