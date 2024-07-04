Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li oyuncusu Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2024 Perşembe 12:43
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Beko Nigel Hayes-Davis'in sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe ailesine 2022 yazında katılan ve gösterdiği performansla ekibimizin bu süreçteki başarılarının en önemli parçalarından biri olan Nigel Hayes-Davis ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Sözleşmeye göre Nigel Hayes-Davis, 2026-2027 sezonunun sonuna dek formamızı giymeye devam edecektir. Bu anlaşmanın kulübümüz ve sporcumuz için hayırlı olmasını diliyor, Nigel Hayes-Davis'e Fenerbahçe Beko forması altında başarılarla dolu sezonlar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor
İspanyollardan Ancellotti'ye Arda Güler önerisi! Montella...
DİĞER
Barış Manço'nun oğlu yıllar sonra gerçeği açıkladı duyanlar inanamadı! Usta sanatçıyı Barış Manço olarak tanımıştık...
Başkan Erdoğan Türkiye - Hollanda maçını yerinde izleyecek! Merih Demiral ve A Milli Takım'a destek
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer!
UEFA'dan skandal hareket!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Real Madrid'de iç transferde mutlu son!
Monaco Mike James'in sözleşmesini uzattı
YEŞİL MANTI TARİFİ | Yeşil mantı nasıl yapılır? Yeşil mantı malzemeleri, yapılışı, püf noktaları
Bedelli askerlik ne kadar oldu? | 2024 bedelli askerlik temmuz ara zammı
Yaz yağmurları geri döndü! İstanbul'da yağmur var mı? İşte İstanbul ilçelere göre hava durumu
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Anadolu Efes transferi açıkladı Anadolu Efes transferi açıkladı 13:19
G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor G.Saray'ı sevindiren ayrılık! Dev rakama gidiyor 13:12
F.Bahçe'de 3 yıllık imza! F.Bahçe'de 3 yıllık imza! 12:42
F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! F.Bahçe'den Atletico'ya dev transfer! 12:20
İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... İspanyollar Kerem'in peşinde! Galatasaray'ın kararı... 10:49
İrfan Can Eğribayat'ın acı günü İrfan Can Eğribayat'ın acı günü 10:27
Daha Eski
G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu G.Saray'dan ligi sarsacak transfer! Bunu kimse beklemiyordu 10:24
Portekiz - Fransa maçı ne zaman? Portekiz - Fransa maçı ne zaman? 10:00
F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! F.Bahçe'de 6 ayrılık birden! 10:00
G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! G.Saray'dan orta sahaya dinamo hamlesi! 09:45
İspanya - Almanya maçı ne zaman? İspanya - Almanya maçı ne zaman? 09:44
F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! F.Bahçe'den orta sahaya şaşırtan transfer! 09:22