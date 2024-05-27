Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes'ten Vincent Poirier hamlesi

Anadolu Efes'ten Vincent Poirier hamlesi

Son dakika spor habeleri... THY EuroLeague'de sezonu 9. sırada tamamlayan Anadolu Efes gelecek sezona iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2024 Pazartesi 13:17
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anadolu Efes'ten Vincent Poirier hamlesi

THY EuroLeague'de gelecek sezon başarı hedefleyen Anadolu Efes'ten flaş bir hamle geldi.

Anadolu Efes, Real Madrid'in pivotu Vincent Poirier ile anlaşmaya vardı.

Efes, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Fransız pivot ile çok yıllı anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.

2015 yılında Fransa 3. Ligi'nde çıkış yaptıktan sonra sırasıyla Paris Levallois, Baskonia, Boston Celtics ve Philadelphia 76'ers formaları giyen pivot, 2020-21 sezonun ortasında Real Madrid ile anlaşmıştı.

Real Madrid'te geçirdiği 3.5 sezonda 1 EuroLeague şampiyonluğu da kazanan 30 yaşındaki oyuncu, EuroLeague'de sezonu 9 sayı 5.3 ribaund ortalamaları ile bitirdi.

G.Saray'a şampiyonluk hediyesi!
F.Bahçe'nin bombası Benzema!
DİĞER
Almanya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede? Filenin Sultanları Milletler Ligi maç takvimi 2024
Başkan Erdoğan'dan Özgürlük ve Demokrasi Adası'nda sivil anayasa mesajı: Sivil anayasa milli ödev
İşte Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i!
G.Sarayda kadro sil baştan! O yıldız Arabistan yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ergin Ataman 6. kez Avrupa şampiyonu!
Ergin Ataman: Olağanüstü duygular yaşıyorum
PAPUA YENİ GİNE NEREDE? | Papua Yeni Gine hangi kıtada, nüfusu kaç, başkenti neresi?
2024 DGS geç başvuruları ne zaman başlıyor, bitiyor? Geç başvuru ücreti ne kadar?
BİM AKTÜEL KATALOG 28 MAYIS | Bu Salı Bim'de hangi ürünler indirimde?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'nin bombası Benzema! F.Bahçe'nin bombası Benzema! 14:11
Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman? Dortmund - Real Madrid maçı ne zaman? 13:23
Anadolu Efes'ten flaş hamle! Anadolu Efes'ten flaş hamle! 13:17
G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa'da gündem oldu! G.Saray'ın şampiyonluğu Avrupa'da gündem oldu! 12:49
Ergin Ataman 6. kez Avrupa şampiyonu! Ergin Ataman 6. kez Avrupa şampiyonu! 12:44
Ancelotti'den Arda müjdesi! Ancelotti'den Arda müjdesi! 12:23
Daha Eski
Anderlecht Göztepeli o ismi gündemine aldı! Anderlecht Göztepeli o ismi gündemine aldı! 12:21
İşte Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i! İşte Süper Lig'de sezonun en iyi 11'i! 11:54
TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR? 11:51
Beşiktaş'ta kupa taraftarları mutlu etti! Beşiktaş'ta kupa taraftarları mutlu etti! 11:50
NBA'de Mavericks Timberwolves'u devirdi! NBA'de Mavericks Timberwolves'u devirdi! 11:29
Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? Sakaryaspor - Bodrum FK maçı ne zaman? 11:27