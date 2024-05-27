Anadolu Efes'ten Vincent Poirier hamlesi

THY EuroLeague'de gelecek sezon başarı hedefleyen Anadolu Efes'ten flaş bir hamle geldi.

Anadolu Efes, Real Madrid'in pivotu Vincent Poirier ile anlaşmaya vardı.

Efes, sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Fransız pivot ile çok yıllı anlaşmaya vardı ve resmi imzaların kısa bir süre içinde atılması bekleniyor.

2015 yılında Fransa 3. Ligi'nde çıkış yaptıktan sonra sırasıyla Paris Levallois, Baskonia, Boston Celtics ve Philadelphia 76'ers formaları giyen pivot, 2020-21 sezonun ortasında Real Madrid ile anlaşmıştı.

Real Madrid'te geçirdiği 3.5 sezonda 1 EuroLeague şampiyonluğu da kazanan 30 yaşındaki oyuncu, EuroLeague'de sezonu 9 sayı 5.3 ribaund ortalamaları ile bitirdi.