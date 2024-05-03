Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı CANLI İZLE | THY Euroleague canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco ile karşı karşıya geliyor.
Seride 2-1 önde olan temsilcimiz galip gelmesi durumunda Final-Four'a yükselecek.
Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...
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1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 15-11 MONACO
2. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 24-19 MONACO
FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.