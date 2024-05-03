Haberler THY EuroLeague Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı CANLI İZLE | THY Euroleague canlı

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı CANLI İZLE | THY Euroleague canlı

THY Euroleague'de heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague play-off serisinin dördüncü maçında Monaco ile karşı karşıya geliyor. Sarı lacivertliler galip gelmesi durumunda adını Final-Four'a yazdıracak. Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 20:53 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 21:20
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Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı CANLI İZLE | THY Euroleague canlı

THY EuroLeague'de heyecan devam ediyor. Fenerbahçe Beko Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Monaco ile karşı karşıya geliyor.

Seride 2-1 önde olan temsilcimiz galip gelmesi durumunda Final-Four'a yükselecek.

Fenerbahçe Beko - Monaco maçını haberimizden canlı takip edebilirsiniz...

CANLI

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 15-11 MONACO

2. PERİYOT OYNANIYOR: FENERBAHÇE BEKO 24-19 MONACO

FENERBAHÇE BEKO - AS MONACO MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20:45'te başladı. S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.

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