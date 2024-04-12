Haberler THY EuroLeague Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi belli oldu!

Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi belli oldu!

EuroLeague'de normal sezonu 9'uncu sırada bitiren Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi İtalyan ekibi Virtus Bologna oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2024 Cumartesi 01:00
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Anadolu Efes'in Play-In'deki rakibi belli oldu!

EuroLeague'de normal sezonun 32'nci ve son haftasında Baskonia, deplasmanda karşılaştığı Virtus Bologna'yı 95-91 mağlup etti. Baskonia bu galibiyetin ardından kendine 8'inci sırada yer buldu ve Play-In'de Maccabi Tel Aviv ile eşleşti. Virtus Bologna ise normal sezonu 10'uncu sırada tamamlayarak Anadolu Efes'in rakibi oldu. Anadolu Efes - Virtus Bologna maçı 16 Nisan Salı günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Anadolu Efes, Virtus Bologna'yı mağlup etmesi halinde Maccabi Tel Aviv - Baskonia maçının kaybedeniyle kozlarını paylaşacak. Anadolu Efes, İki maçı da kazanması halinde adını Play-Off'a yazdıracak.

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