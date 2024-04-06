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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn seçildi

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 33. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Will Clyburn oldu.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 06 Nisan 2024 Cumartesi 15:51
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THY Euroleague'de haftanın MVP'si Will Clyburn seçildi

THY Euroleague'de 33. haftanın sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 82-80'lik skorla mağlup ettiği karşılaşmada takımın galibiyetinde büyük rol oynayan Will Clyburn'ün haftanın MVP'si seçildiği belirtildi.

Clyburn müsabakada 21 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 top çalma ile oynadı ve 28 verimlilik puanı aldı. 33 yaşındaki basketbolcu bu sezon ilk, toplamda 6. kez haftanın MVP'si oldu.

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