Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes canlı izle | THY EuroLeague

THY EuroLeague'in 33. haftasında temsilcilerimiz Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya geliyor.

EuroLeague normal sezonunda ilk 6'da yer almayı kesinleşen ve play-offa kalmayı garantileyen Fenerbahçe Beko, kalan 2 maçını da kazanarak ev sahibi avantajı elde etmeyi hedefliyor. Play-in potasında bulunan Anadolu Efes ise son iki maçında sıralamasını korumaya çalışacak.

Bu maçın canlı skorunu haberimizden takip edebilirsiniz.

CANLI SKOR:

1.Periyot Sonucu: Fenerbahçe Beko 13 - 16 Anadolu Efes

2.Periyot Oynanıyor: Fenerbahçe Beko 23- 20 Anadolu Efes

Haberimiz güncellenmektedir.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes maçı 5 Nisan Cuma günü saat 20.45'te başladı. Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.