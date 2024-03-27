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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

Son dakika spor haberleri... THY Euroleague'de 32. hafta maçları 27 Mart Çarşamba günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:43 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2024 Çarşamba 10:44
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THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

THY Euroleague'de 32. hafta 27 Mart Çarşamba günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.

THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı 27 Mart Çarşamba, 28 Mart Perşembe ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu hafta A. Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek. Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.

Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:

27 Mart Çarşamba:

22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket

28 Mart Perşembe:

21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano

22.30 Partizan - Olympiakos

22.30 Bayern Münih - Barcelona

22.30 Baskonia - A. Efes

23.00 ASVEL - AS Monaco

29 Mart Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin

22.30 Real Madrid - Kızılyıldız

22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos

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