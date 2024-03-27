THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı yaşanacak

THY Euroleague'de 32. hafta 27 Mart Çarşamba günü oynanacak tek karşılaşmayla başlayacak.
THY Euroleague'de 32. hafta heyecanı 27 Mart Çarşamba, 28 Mart Perşembe ve 29 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında bugün Maccabi Tel Aviv ile Valencia Basket, Sırbistan'da bulunan Aleksandar Nikolic Salonu'nda karşı karşıya gelecek. Bu hafta A. Efes, İspanya deplasmanında Baskonia ile mücadele edecek. Fenerbahçe de evinde Alman temsilcisi ALBA Berlin ile karşılaşacak. Başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ise İtalyan takımı Virtus Bologna'ya konuk olacak.
Euroleague'de 32. hafta programı şöyle:
27 Mart Çarşamba:
22.30 Maccabi Tel Aviv - Valencia Basket
28 Mart Perşembe:
21.00 Zalgiris Kaunas - Olimpia Milano
22.30 Partizan - Olympiakos
22.30 Bayern Münih - Barcelona
22.30 Baskonia - A. Efes
23.00 ASVEL - AS Monaco
29 Mart Cuma:
20.45 Fenerbahçe Beko - ALBA Berlin
22.30 Real Madrid - Kızılyıldız
22.30 Virtus Bologna - Panathinaikos