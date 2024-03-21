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Anadolu Efes ALBA Berlin maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'in 31. haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin'i konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı skor takibini haberimizden yapabilirsiniz...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 21:10 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 21:11
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Anadolu Efes ALBA Berlin maçı CANLI (THY EuroLeague)

THY EuroLeague'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor.

Turnuvada 31. hafta maçında temsilcimiz Anadolu Efes, Alman ekibi ALBA Berlin ile kozlarını paylaşıyor.

Bu heyecanlı maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Anadolu Efes 23-23 ALBA Berlin

2. Periyot sonucu: Anadolu Efes 53-40 ALBA Berlin

(HABERİMİZ GÜNCELLENMEKTEDİR)

ANADOLU EFES - ALBA BERLIN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Anadolu Efes - ALBA Berlin maçı TSİ 20.30'da başladı. Mücadele S Sport'ta canlı yayınlanıyor.

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