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Anadolu Efes THY EuroLeague'de ALBA Berlin'i konuk edecek

Son dakika spor haberleri... THY EuroLeague'de müacedele eden temsilcimiz Anadolu Efes, 21 Mart Perşembe günü ALBA Berlin'i konuk edecek. İşte detaylar...

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 10:59
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Anadolu Efes THY EuroLeague'de ALBA Berlin'i konuk edecek

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 31. haftasında 21 Mart Perşembe günü Almanya ekibi ALBA Berlin'i ağırlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Anadolu Efes, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı maçların 13'ünü kazanırken, 17'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

Ligde son sırada yer alan ALBA Berlin'in ise 5 galibiyet ve 25 mağlubiyeti bulunuyor.

Anadolu Efes, iki takım arasında Almanya'da oynanan maçı 97-89'luk skorla kazanmıştı.

Avrupa'da 832. randevu

Anadolu Efes, ALBA Berlin karşılaşmasıyla Avrupa kupalarındaki 832. maçına çıkacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 831 maçta 468 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY Avrupa Ligi'nde ise 584. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 583 mücadelenin 311'ini kazanan Anadolu Efes, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes, taraflar arasında oynanan son 10 maçın 9'undan galibiyetle ayrıldı.

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