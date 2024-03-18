Haberler THY EuroLeague THY EuroLeague'de Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor

THY EuroLeague'de Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 30. haftasında salı günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek.

THY EuroLeague Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2024 Pazartesi 15:52
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
THY EuroLeague'de Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 29 maçta 12 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 14. sırada yer alıyor.

Ligdeki son 6 maçını kazanan Olympiakos ise 18 galibiyet ve 11 yenilgiyle 5. sırada bulunuyor.

Taraflar arasında Yunanistan'da oynanan maç, 75-57 Olympiakos'un üstünlüğüyle sonuçlanmıştı.

AVRUPA'DA 831. RANDEVU

Anadolu Efes, Olympiakos müsabakayla Avrupa'daki 831. maçını oynayacak.

Tarihinde Avrupa'da çıktığı 830 maçta 467 galibiyet alan lacivert-beyazlı takım, 363 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana mücadele ettiği THY EuroLeague'de ise 583. kez sahne alacak. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda çıktığı 582 mücadelenin 310'unu kazanan lacivert-beyazlılar, 272'sinden ise mağlubiyetle ayrıldı.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Anadolu Efes'in 7 galibiyeti bulunuyor.

DİĞER
Bella ve Gigi Hadid'in kardeşi Anwar Hadid'den Umre pozları! "Anwar Hadid'in Müslüman olduğunu bilmiyordum"
Çanakkale destanı 109 yaşında! Başkan Erdoğan'dan Şehitler Anıtı'nda önemli açıklamalar
İşte Süper Lig'in en değerli takımı! Zirve değişti
Avrupa'nın yükselen yıldızı Szymanski'nin peşinde!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Valencia - Bayern Münih maçı ne zaman?
Kızılyıldız - Panathinaikos maçı ne zaman?
Yarısı bizden kampanyası başvuru şartları
FED 2024 Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Merkez Bankası Mart ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! Pınar Karşıyaka'nın konuğu Hapoel Bank! 16:10
Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? Yunanistan - Türkiye U19 maçı ne zaman? 16:04
A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! A Milli Takım'ın EURO 2024 formaları belli oldu! 15:37
Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor Anadolu Efes Olympiakos'u ağırlıyor 15:51
G.Saray transferde bombaları patlatıyor! G.Saray transferde bombaları patlatıyor! 15:53
Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! Ümit Milli Takım'a Serdar Saatçı şoku! 15:54
Daha Eski
Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." Pique'den Guardiola yorumu! "Barcelona'ya..." 14:13
Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! Kasımpaşa'dan olaylı maç hakkında açıklama! 14:26
30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 30. HAFTA VAR KAYITLARI NE ZAMAN AÇIKLANCAK? TFF Süper Lig 30. hafta VAR kayıtları nasıl, nereden izlenir? 14:39
Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! Olimpiyat şampiyonu Kenny kariyerini noktaladı! 14:57
"Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" "Futbolda yaşananlar kendi mecrasında kalmaz" 15:04
Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! Avrupa kulüpler sıralaması güncellendi! 15:09